নৰ্মদা নদীত দলঙৰ পৰা বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ (Passenger bus fell in Narmada river) ৷ বৰ্তমানলৈকে 12 গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷

"বাইতা মই এনেই আহিলো ৷" বায়েকক শেষবাৰ ফোন কৰি এইদৰে কৈছিল ৰাকেশ ৷ বন্ধুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈয়েই বিপদত পৰিলে ৰাকেশ ? প্ৰকৃততে কি হৈছিল নিশা ৰাকেশৰ লগত (Premeditated murder case in Sivasagar)?

আজি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ মহাযুঁজ ৷ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যশোৱন্ত সিনহাৰ মাজত ভোটযুদ্ধ ৷

কেইবাদশক ধৰি শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা ত্ৰিপুৰাৰ ব্ৰু জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতেই সমাপ্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ (Rehabilitation of Brus in Tripura)৷ কেইবাদশক ধৰি শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা ত্ৰিপুৰাৰ ব্ৰু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক ইতিমধ্যে স্থায়ী বাসস্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ।

ওড়িশাত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ ছেলফী তুলিবলৈ গৈ নদীৰ প্ৰবল সোঁতৰ মাজত আৱদ্ধ হ'ল দুজন লোক (Two youth Stuck In Nagabali River)৷ দেওবাৰে ওড়িশাৰ ৰায়গড়া জিলাৰ নাগাৱলী নদীত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো (Nagabali River) ৷ বিগত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজ্যখনত হোৱা নেৰা-নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নদীখনৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হয় ৷ ফলত নদীৰ প্ৰবাল সোঁতৰ মাজত যেনে-তেনে এটা শিলত বগাই কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে দুয়োজন লোকে ৷

জোনাই মহকুমাক জিলা হিচাপে ঘোষণা, জোনাইৰ একমাত্ৰ সংৰক্ষিত পবা বৰ্ষাৰণ্যক বন্যপ্ৰাণী অভাৰণ্য হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান । জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্র পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ বিংশতম জোনাই দ্বি-বার্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনত এই মন্তব্য জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ (Zubin Garg concert in Jonai) ।

মক্কাৰ পৰা হজযাত্ৰীৰ ওভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ (Return journey of pilgrims from Mecca has started) ৷ হজযাত্ৰা 5 জুনৰ পৰা 17 জুনলৈ চলিছিল ৷ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ দৰে হজযাত্ৰী সকলৰ ওভতনি যাত্ৰা 16 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ এই যাত্ৰাত মহিলাসহ উত্তৰ-পূৱৰ ছগৰাকী হজযাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে (Six North Eastern pilgrims died in Mecca)৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দাহুঙৰ হিমালয়ান আৰু সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্ৰত তিব্বতীয় ধর্মৰ শিক্ষাৰ সামাপ্ত কৰিলে ভাৰতীয় সেনাৰ বিষয়াৰ এটা দলে(Army officers completed their Tibetan religious education) ৷

আমগুৰিত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ ২৭ তম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন (Tai Ahom Yuva Parishad established day) ৷ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বাৰেৰহনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মুকলি সভাত সাংবাদিক সমীৰণ দুৱৰাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থ 'ৰণখাম' উন্মোচন কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয় সমূহৰ কমলজ্যোতি গগৈয়ে ।

দিনকদিনে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা(Theft cases increase in Assam) । বিশেষকৈ চোৰে যেন এইবাৰ টাৰ্গেত কৰি লৈছে নগৰ-চহৰসমূহ । ধুবুৰী চহৰতো বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ । এইবাৰ ধুবুৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এখন দোকানত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান (Thief looted a shop in Dhubri city) ।