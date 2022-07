বাংলাদেশে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ঢাকা ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে (Bangladesh invite assam CM DR Himanta Biswa Sarma)। মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে সদৰি কৰিছে এই কথা ।

ফেচবুকত হকে বিহকে পোষ্ট দি সততে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি থকাৰ লগতে নিজকে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ আচাৰ্য বুলি দাবী কৰি অহা পংকজ পাঠকক(Self claimed Ayurveda expert Pankaj Pathak) অৱশেষত গ্ৰপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে(Pankaj Pathak Arrested) ৷ বৰপেটা জিলাৰ হাউলীৰ সমীপৰ কালঝাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পংকজ পাঠকক ৷ নাৰীসমাজ আৰু বিশেষকৈ এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক অশালীন মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল কেইবাটাও গোচৰ ৷

আজি প্ৰথমে সংসদ ভৱনত বিধায়কসকলৰ বেলটসমূহ গণনা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গণনা কৰা হ'ব সাংসদসকলৰ বেলটসমূহ (Presidential election result on today) ৷ একোজন সাংসদৰ ভোটৰ মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হৈছে 700 কৈ ৷ আনহাতে, বিধায়কসকলৰ ভোটৰ মূল্য ৰাজ্যসমূহৰ জনসংখ্যা অনুসৰি সুকীয়া সুকীয়া হ'ব ৷

যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ৰঙিয়াত ৰাজহুৱা দোৱা(Wish for Zubeen Garg speedy recovery) । উদিয়ানাৰ হজৰত আহমদ আলী দ্বীনি তালিমি মাদ্ৰাছাত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আশু-আৰোগ্য কামনাৰে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিলে মাদ্ৰাছাৰ কণ-কণ ছাত্ৰসকলে(Madrassa students Wish for Zubeen Garg) । প্ৰথমে দৰুদ পাঠ কৰে হাফিজ আৰিফ আলীয়ে ৷

প্ৰায় ১৩ বছৰ পূৰ্বেই মৃত বুলি ঘোষণা কৰা লিবাৰেচন টাইগাৰ্ছ অৱ তামিল ইলাম(Libareson Tigers of Tamil Ilam) নামৰ নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনটো পুনৰুজ্জীৱিত হোৱাৰ তথ্য বিচাৰি পাইছে National Investigation Agencyয়ে । ইয়াক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সংস্থাটো(NIA worried over rise of LTTE) । পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ সৈতে LTTEৰ সম্পৰ্ক থকাৰ তথ্য বিচাৰি পাইছে NIA ই ।

আয়ুৰসূন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতালত জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছতে হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ শেহতীয়া খবৰ জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই (Zubeen Garg Health Update)৷

এক ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ ভাণ্ডাৰাত । সৎকাৰৰ পিছতেই নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাক উদ্ধাৰ কৰিলে জীৱিত অৱস্থাত(Missing woman found alive) ।

বিগত কেইবাদিনো ধৰি কলিয়াবৰত বিৰাজ কৰিছে বাঘৰ আতংকই । এটা বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত(Tiger free roaming in Koliabar) । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ‍্যানৰ পৰা খাদ‍্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপটীয়া বাঘে অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি গঞাৰ কেইবাটাও গো-ধন খাই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে(Tiger kills cow in Koliabar) ।

নটসূৰ্য্য ফণী শৰ্মাৰ স্মৃতি দিৱসত তেজপুৰৰ বাণ থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষই ২০২২ - ২৩ বৰ্ষৰ "বাণ থিয়েটাৰ বঁটা" প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে (Ban Theatre Award" Award Ceremony)। নটসূৰ্য্য ফণী শৰ্মাৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পাঁচদিনীয়াকৈ বাণ থিয়েটাৰত আয়োজন "নটসূৰ্য্য ফণী শৰ্মা সোঁৱৰণী নাট সমাৰোহ" ৷ প্ৰতি বছৰে 31 জুলাইত অসমীয়া নাট্যজগতৰ প্ৰতি ফণী শৰ্মাৰ অৱদানক সন্মান জনাই পালন কৰা হয় ফণী শৰ্মা স্মৃতি দিৱস ৷

গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে আহি আয়ুৰসূন্দ্ৰা হাস্পতালত উপস্থিত হ’ল জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg in Ayursundra Hospital) । বিমানবন্দৰৰ পৰা গ্ৰীণ কৰিডৰেৰে হাস্পতাললৈ অনা হ’ল শিল্পীগৰাকীক ৷ বাথৰূমত পিছলি পৰি মূৰত আঘাত পোৱা শিল্পীগৰাকী(Zubeen Garg injured) চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ডিব্ৰুগড়ৰৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চযোগে জুবিন গাৰ্গক লৈ অনা হয় আয়ুৰসূন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতাললৈ(Ayursundra Super specialty Hospital) ৷