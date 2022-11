ডিফুত ডেংগুৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ (Dengue at Diphu) ৷ ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালত চিকিৎসাধীন 42 গৰাকী ডেংগু ৰোগী ৷

আজি ৰাস পূৰ্ণিমা (Raas mahotsav 2022) ৷ কৃষ্ণৰ বন্দনাত মুখৰিত হৈছে ৰাজ্য ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰো ৷ ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰা, মঞ্চ সজ্জা ইত্যাদি কামত ব্যস্ত এতিয়া টীয়কবাসী (Final Raas preparation at Teok) ৷

বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে ধেমাজিৰ ডেকাপামত এমএচিৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ ছুপাৰ লীগ ফুটবল টুৰ্ণামেন্টৰ আৰম্ভণি (Super League football in Dhemaji)৷ টুৰ্ণামেন্টখনৰ বাচনিভূক্ত খেলুৱৈক ৰিলায়েঞ্চ কোম্পানীয়ে সম্পূৰ্ণ তত্বাৱধান ল'ব ৷

উখল মাখল ধেমাজি গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি ৷ 4 নৱেম্বৰৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book Fair inauguration from November 4 in Dhemaji) ৷ এই গ্ৰন্থমেলাৰ তৃতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হয় কিতাপ গোট আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰি চ’চাইটিৰ (Arunachal Pradesh Literary Society) উদ্যেগত অৰুণাচলৰ অসমীয়া ভাষাৰ লেখকৰ সৈতে এক বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান (Arunachali literature in Dhemaji) ৷

বিশ্বনাথ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত এক সজাগতা সভাৰ আয়োজন ৷ বিশ্বনাথ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সমন্বয়ক হেমাংগ দাসে আঁত ধৰা সজাগতা সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে জিনজিয়া মহাবীৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক টঙ্কেশ্বৰ বৰাই (Legal Services Authority organized awareness meeting)।

নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নলবাৰীত আয়োজন কৰা হৈছে আন্তঃৰাজ্যিক বাণিজ্য মেলাৰ (Inter State Trade Fair to be held at Nalbari Raas Mahotshav 2022) । ৮ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ১৯ নৱেম্বৰলৈ হ’ব লগা এই বাণিজ্য মেলাত ১১ খন জিলাৰ পৰা প্ৰায় ৫০ টা গোটে অংশ গ্ৰহণ কৰিব ।

কৰিমগঞ্জৰ নিলামবজাৰ আৰক্ষী(Nilambazar Police Station) সফল অভিযান ৷ বাংলাদেশলৈ চোৰাংভাৱে বাইক সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে বাইকসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে দুই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং ব্যৱসায়ীক (Vehicle Thief Arrested in Karimganj)।

নামনি মাজুলীত ৰাসোৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে অঘটন (Accident in Majuli) ৷ পুখুৰীত পৰি সলিল সমাধি তিনি কিশোৰ-কিশোৰীৰ (Teenagers dies after falling into pond) ৷ বালিচাপৰি আৰক্ষী পোষ্টৰ অন্তৰ্গত বৰদোৱাৰ গাঁৱৰ আছিল তিনি কিশোৰ-কিশোৰী ৷

বৰপেটাত বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্যকলাপ ৷ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সাম্ৰাজ্যৰ লগতে লগতে জুৱাৰ দৰে বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যই চানি ধৰিছে জিলাখনক ৷ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক ছটাকৈ জুৱাৰী(Gamblers arrested in Barpeta) ৷

জোনাইত মহিলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক ৷ আটকাধীন মহিলাগৰাকী জোনাইৰ ১ নং তৰাজান গাঁৱৰ জোনালী দলে(Drugs peddler arrested at Jonai) ৷