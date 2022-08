বৰপেটাত উচ্ছেদ অভিযান ৷ জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা মাদ্ৰাছাত চলিল বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ (Eviction drive in Jehadi Madrasa) ৷ ঢাকালীয়াপাৰাৰ শ্বাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাচান জামিউল হুদা ইছলামিক একাডেমী মাদ্ৰাছাত চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান ৷ মাদ্ৰাছখনত ২০১৯ চনৰ পৰা অল কায়দাৰ জেহাদী মহম্মদ সুমনে শিক্ষকৰূপে বাহৰ পাতি চলাই গৈছিল জেহাদী কাৰ্যকলাপ ৷ মহম্মদ সুমনৰ তত্বাৱধানত জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল এই মাদ্ৰাছাখন ৷

কেৰালাৰ ইডুক্কি জিলাৰ থোডুপুঝাত ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Heavy Landslide in Thodupuzha) ৷ মালিয়েক্কাল সোমান নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটো ধ্বংসস্তূপত আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে সোমানৰ মাতৃ, কন্যা আৰু পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (3 dead in landslide) ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰ্তকিত বিজেপি নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি (Controversial BJP leader Sudama Pandey)। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দি অহা বিজেপি নেতাৰ সুদামা পাণ্ডেৰ মাৰণাস্ত্ৰ লৈ গুণ্ডাগিৰি । দিনেশ দাস নামৰ এজন যুৱকক সামান্য কথাতে শাৰীৰিক ভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা সুদামা পাণ্ডেৰ (Sudama Pandey accused of bullying Someone) । সুদামা পাণ্ডেৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত হৈ জীৱনৰ প্ৰতি সংশয় নামি অহাৰ কথা উল্লেখ কৰি নিৰাপত্তা বিচাৰি ইতিমধ্যে আক্ৰমণৰ বলি দিনেশ দাসে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নৌকা বিহাৰ কৰি থাকোতে পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল এগৰাকী ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান(Army Jawan missing in Brahmaputra in Tezpur) ৷ এই অঘটনৰ পিছতেই এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ গোটে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও নিশা বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল অভিযান ৷ সোমবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ অভিযানকাৰী দলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানেও সন্ধান ওলোৱা নাই সেনাৰ জোৱানজনৰ (Rescue mission in Brahmaputra)।

এছিয়া কাপত জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতে(Asia Cup 2022) । প্ৰথম খেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে(India beat Pakistan) । অন্তিম অভাৰত ২টা বল বাকী থকা অৱস্থাত ৫ টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় ভাৰত । হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনত মোহাছন্ন ক্ৰিকেট অনুৰাগী (Pandya powers India to last over win) ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে মাৰাত্মক নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বেহা ৷ এইবাৰ ৰাইজে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা ৷ লখিমপুৰ হাৰমতিত জব্দ হৈছে গাঞ্জা (Ganja seized in Lakhimpur) ৷ দেওবাৰে নিশা লখিমপুৰ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জব্দ গাঞ্জাখিনি ৷ অৱশ্যে গাঞ্জা জব্দ হ’ল যদিও পলায়ন কৰিলে সৰবৰাহকাৰী ৷ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি ৰাইজে চমজাই দিলে আৰক্ষীক ৷ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক এগৰাকী বৃদ্ধা ৷

ৰাজ্যত জালনোটৰ ভয়াবহ প্ৰচলন ৷ কলগাছিয়াত তিনিলাখ চব্বিছ হাজাৰ টকাৰ জালনোটসহ এজন ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ (fake currency seized at Kalgachia) ৷ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ জালনোটখিনি ৷

"মাদ্ৰাছা, মছজিদ, মন্দিৰ যতেই জেহাদী আছে ফাঁচী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ৷ জেহাদীৰ নামত এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক অত্যাচাৰ কৰাটো গৰিহণা যোগ্য ৷" নগাঁৱৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা জমিয়ত উলামা ই হিন্দৰ সদ্ভাৱনা সংসদত এই মন্তব্য শিখা শৰ্মাৰ (Sikha Sarma commented on jihadi)৷

ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে মাটি-বাৰীৰ নথি-পত্ৰৰ জালিয়াতি ৷ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত মাটি-বাৰীৰ নথি-পত্ৰ জালিয়াতিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক দুই অভিযুক্তক ৷

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire breakout at Tingkhang)৷ টিংখাঙৰ কদমনি মধ্য ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো (School burnt in fire incident)৷ দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৭ বজাত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ ৰান্ধনী শালখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ মূল গৃহৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় (Fire breakout in a school at Tingkhang) ৷