দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাৰ গাদুৰা অঞ্চলত বহিঃৰাজ্যৰ শ্ৰমিকলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই কৰিলে গ্ৰেণেড নিক্ষেপ(Grenade thrown at workers in Pulwama) ৷ গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণটোত থিতাতে নিহত হয় এজন শ্ৰমিক ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন শ্ৰমিক ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ক্ৰছ ভোটিং কৰা বুলি অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদে সংবাদ মাধ্যমত মুকলিকৈ অভিযোগ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই বিধায়কগৰাকীয়ে দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল মানহানিৰ গোচৰ(Case Registered against AJP Leader Dulu Ahmed) ৷ যাৰবাবে আজি বৰপেটা সদৰ থানাত উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপ-সভাপতি দুলু আহমেদ ৷

জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেই কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ লোকসকলে ধৰফৰাই থাকে । জাতি বচাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে । এতিয়া আন্দোলনৰ মূল্য নাই । সময় এতিয়া অসমীয়া জাতিক গঢ়াৰ । ইয়াত বাধা দিয়া সকলক জেলত ভৰাব লাগে (Jayanta Malla Baruah Comment on Jihadi in Assam)।

ৰাজ্যত পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ আন্দোলনমুখী পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে । কিয়নো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Union Home Minister Amit Shah) শেহতীয়াকৈ মহামাৰী কৰ'ণা শেষ হোৱাৰ পিছতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যৰ দল-সংগঠনসমূহ পুনৰ কা-ৰ বিৰোধীতাৰে জাঙুৰ খাই উঠিছে । বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনাৰ কৰে (Akhil Gogoi reacts about CAA) ।

'আজাদী কা অমৃত উৎসৱ'(Azadi Ka Amrit Mahotsav)ৰ লগত সংগতি ৰাখি 'ঘৰে-ঘৰে ত্ৰিৰংগা’ অভিযানে অসমতো এক গতি লাভ কৰিছে(Har Ghar Tiranga Programme in Hojai) । জিলাই জিলাই দেখা গৈছে মহিলাসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ । প্ৰতিটো প্ৰান্ততে মুকলি কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ । হোজাইতো জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰা হ'ল ত্ৰিৰংগা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ ।

অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয় ইংৰাজী ভাষাত পঢ়োৱাৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম সাহিত্য সভাই চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত বহিছিল যদিও চৰকাৰ এই সিদ্ধান্তত অটল(Teaching Medium Controversy) । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ এইবাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাইজৰ দলে(Raijor dal protest against Language issue) ৷

আগন্তুক ২ অক্টোবৰৰ পৰা মিচন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা (Land patta to residents of Guwahati under Mission Basundhara scheme) ৷ এই কথা সদৰি কৰে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ৷

ডিফু জেলৰ পৰা পলায়ন কৰা তিনি কাৰাবন্দীৰ মাজৰ এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ 2 আগষ্টৰ নিশা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফুৰ ৫ কিলোস্থিত জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল তিনিটাকৈ কাৰাবন্দী(Prisoners escape from Diphu jail) ৷ আইনুল আলী নামৰ পলাতক কাৰাবন্দীটোক বৃহস্পতিবাৰে ডিফু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যদিও বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে আন দুটা কাৰাবন্দী ৷

অসম কৃষি আয়োগৰে বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃষি সামগ্ৰীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে আয়োগক সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ কৃষি গোটসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে প্রগতিশীল কৃষকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায়(Assam CM Sarma holds meeting with Agriculture Commission) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়োগক কৃষি পদ্ধতিৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰ বাবে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পৰ্কত পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈও কয় ।

মঙলদৈত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰব ৷ সঘনাই সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চুৰিকাণ্ড ৷ চুৰিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়েও অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযান । শেহতীয়াকৈ মঙলদৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে একেলগে সাতটাকৈ গভাইত চোৰ (Thieves arrested by Mangaldoi Police) ৷ আটকাধীন চোৰ কেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহুকেইবিধ চুৰিৰ সামগ্ৰী ৷ মঙলদৈ আৰক্ষী থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক কৃষ্ণ কান্ত লস্কৰৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোয়ে চোৰকেইটাৰ পৰা দুটা পানী উঠোৱা মটৰ, দুখন চাইকেল আৰু পুখুৰীত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত গ্ৰীল মেচিন উদ্ধাৰ কৰে ।