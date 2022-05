নলবাৰী এজেপিৰ জিলা সভাপতি নগেন ডেকাক আক্ৰমণ ৷ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ হৰিমন্দিৰ চ’কত কোনো অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তই শাৰিৰীকভাৱে অপদস্থ কৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকগৰাকীক(Nalbari AJP district president Nagen Deka attacked by miscreants) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী সদৰ থানাত দাখিল এজাহাৰ ৷

কংগ্ৰেছৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰিপুণ বৰাক জগৰীয়া কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নুৰজামাল সৰকাৰে । ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তৃণমূল কংগ্ৰেছো ধ্বংস হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে । বিশ্বনাথ চাৰিআলি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটত তিনিবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ তিনিওবাৰেই মন্ত্ৰী হৈছিল নুৰজামাল সৰকাৰ(Former Congress minister Nurjamal Sarkar) ৷

"কংগ্রেছত নল মৰি গঁজালি ওলাব পৰা উৰ্বৰা ভূমি নাই, এআইইউডিএফ বিজেপিৰ বি টীম"- এই মন্তব্য তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ ৷ শনিবাৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ(TMC leader Ripun Bora criticize congress) আৰু এআইইউডিএফক তীব্ৰ সমালোচনা(TMC leader Ripun Bora criticize AIUDF) কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছ(অসম) ৰ দায়িত্বত থকা ৰিপুণ বৰাই ৷

বৰপেটা কংগ্ৰেছত মোক্ষম আঘাত ৷ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পিছত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ পদত্যাগ(Barpeta district women Congress president resigns from party) ৷

ডিমাছা প্ৰাচীন সভ্যতা ও প্ৰাচীন জনজাতি। ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যত ডিমাছাসকলৰ সংস্কৃতি সমাজৰ নীতিনিয়ম আৰু ডিমাছাসকলৰ পৰম্পৰা লোক-সংস্কৃতি অন্তৰ্ভুক্ত ৷ কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিমাছা ভাষাৰ পাঠ্যপুথিত সেয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ৷ যাৰবাবে ডিমাছা সাহিত্য সভাই অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ডিমাছা ভাষাৰ পাঠ্যপুথি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে(Dimasa Sahitya Sabha prepares to include Dimasa language textbooks) ৷

সাৰ বিতৰণ ব্যৱস্থাত দেখা দিয়া অনিয়ম আৰু খেলিমেলি দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এছ অ' পিৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন (Cabinet decision on urea fertilizer) । পাইকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰি খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে পাব সাৰ বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । ১২ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন ভূমিপুত্ৰ । ইয়াৰ যোগেদি জাতিগত প্ৰমান পত্ৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে লাভ কৰিব ।

শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং নাহৰণি গাঁৱত শনিবাৰে সোনোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় (Traditional Bohua Dance performance in Khawang)। অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ বহু লোকে ভিৰ কৰেহি নাহৰণি গাঁৱত ৷

এটা দুঃখবৰ । ৰামধেনু যুগৰ এগৰাকী বিশিষ্ট গল্পকাৰ, সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আজীৱন সাধক তথা সমাজকৰ্মী ৰবীন গোহাঁই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত শুকুৰবাৰে নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে (Noted Assamese Writer Robin Gohain Passes Away) ।

আৰক্ষীৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি তথা আলফাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগত আলফা স্বাধীনে ধনজিৎ দাস আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ যুৱক দুজনক মৃত্যদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে (Death Penalty by ULFA I)। যুৱক দুজনক আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে অসম আৰক্ষী (Silent stand of Assam Police) ।