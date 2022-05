ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মৰিগাঁও চহৰৰ আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত সম্পন্ন ঈদৰ নামাজ(Eid ul fitr celebrations 2022) ৷ প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক ইছলামধৰ্মী লোকে সমবেত হৈ আদায় কৰে পবিত্ৰ ৰমজানৰ ঈদৰ নামাজ(Eid ul fitr celebrations in Morigaon) ৷ জিলাখনৰ মৰিমুছলমান গাঁৱৰ বড় মছজিদৰ ইমাম কাৰী মৌলানা মেহবুব ইলাহীয়ে নেতৃত্ব বহন কৰে আজিৰ নামাজৰ ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি কালাৰ সম্মান(President's colour award) ৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ উলিওৱা বাইক ৰেলী সোমবাৰে নিশা উপস্থিত হয় নলবাৰীত (Assam police bike rally) ৷ বাইক ৰেলীৰে নলবাৰীত উপস্থিত হোৱা 'জাতীয় সংহতি মটৰ চাইকেল ৰেলী'টোক বিপুল আদৰণি (Assam police bike rally present in Nalbari) জনোৱা হয় ৷

জলবায়ু প্ৰতিৰোধী কৃষি সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচিত দেশৰ সৰ্বমুঠ 16 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ ইয়াৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়( Assam Agricultural University)ৰ আছে 10 গৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম ৷ ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ ইৰাছমাছ প্ৰাছ আঁচনিৰ অধীনৰ এডাপ্টনেট (Adapt NET) শীৰ্ষক দক্ষতা বৃদ্ধি প্ৰকল্পৰ অধীনত হ’ব এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ (Agricultural training in Europe) ৷

সোমবাৰে ঈদৰ জোন দেখাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হৈছে ঈদ-উল-ফিতৰ । দুবছৰৰ অন্তত জামা মছজিদত পৱিত্ৰ নামাজৰ বাবে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ ভিৰ (Devotees offer Namaz at Jama Masjid in Delhi)। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে দেশবাসীক পৱিত্ৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ।

সোমবাৰে গ্ৰহ বেয়া আছিল নিজকে বাবা বুলি দাবী কৰা বিক্ৰম আলীৰ ৷ মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰত বেজালি কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল অভিযুক্ত ভণ্ড বাবা বিক্ৰম আলী (Fake godman detained by villagers at Nalbari) ৷ ৰামপুৰৰ এজন লোকৰ ঘৰত বিভিন্ন চিকিৎসাৰ নামত ভণ্ডামি কৰি লুটি নিছিল প্ৰায় 5 হাজাৰ টকা ৷

গুজৰাটৰ পৰা অসমলৈ অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অহাৰ প্ৰসংগত আজি নতুন দিল্লীস্থিত AICC ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিশেষভাৱে সৰৱতা প্ৰকাশ কৰে দলিত নেতা তথা গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীয়ে (Jignesh Mevani on his arrest by Assam police) ৷ 2500 কি:মি: দূৰৈৰ পৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়াৰ আগেয়ে নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই ষড়যন্ত্ৰৰ সূচনা হৈছিল বুলিও মন্তব্য কৰে মেৱানীয়ে (Jignesh Mevani on conspiracy behind his arrest) ৷ অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাকলৈয়ো কৰিলে বিশেষ মন্তব্য ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বছৰতে গণি গণি এক লাখ চাকৰি দিব বুলি কৰা ঘোষণা বাস্তৱিক অৰ্থত কাৰ্যকৰী হ'লনে ? এই প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ (Debabrat Saikia questions Sarma government on employment) । ড৹ শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তিৰ (First anniversary of Himanta Biswa government) প্ৰাকমুহূৰ্তত এই প্ৰশ্ন তুলিছে বিৰোধী দলপতি গৰাকীয়ে ।

ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আন এক জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰি সোমবাৰে আম আদমি পাৰ্টিত যোগদান কৰিলে অখিল গগৈৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ কমল কুমাৰ মেধি সমন্বিতে কেইবাজনো নেতাই (Kamal Medhi joins AAP)৷ কমল কুমাৰ মেধিৰ লগতে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ পুত্ৰ মনোজ ধানোৱাৰেও অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কাষ চাপে ৷

বিশ্ব যোগ দিৱসৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ তৰুণৰাম ফুকন ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হয় যোগ মহোৎসৱ (Yoga Festival held in Guwahati) ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত তিনি শতাধিক যোগ শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ ৷

সোমবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিবেশত জোনাইৰ উকোমত উদযাপনৰ কৰা হয় ঐতিহ্যমণ্ডিত জোনাই প্ৰেছ ক্লাৱৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 23 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (Jonai Press Club celebrates 23rd Foundation Day)৷ অনুষ্ঠানত কেইবাজনো জেষ্ঠ সাংবাদিকৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷