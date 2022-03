দহজনী মহিলাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস কলিয়াবৰৰ ৰীণা কলিতা ৷ ৰীণাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন (Assam woman become self reliant with Artistic work at Kaliabor) ৷ নাৰী দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত ইটিভি ভাৰত, অসমৰ পৰা ৰীণাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী যাচিলো নাৰীলৈ শুভেচ্ছা ৷

জীৱন মানেই যে কঠোৰ সংগ্ৰাম সেই মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে নগাঁৱৰ কেইগৰাকীমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ লগতে বহু মহিলাই। কোনোবা মহিলাই যদি চাহৰ দোকান তেনেহ'লে আন কোনোবাই বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰি চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম (women empowerment by running roadside stall) ৷

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ (Russia Ukraine War) অব্যাহত আছে । খাৰকিভত হোৱা সংঘৰ্ষত ৰাছিয়ান মেজৰ জেনেৰেল ভিটালি গেৰাচিমভৰ মৃত্যু । ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক চোৰাংচোৱা সংস্থাই দাবী কৰিছে ।

বহু প্ৰত্যাশিত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰে (Majuli by election)। তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য মাজুলীৰ ভোটাৰ ৰাইজে বন্দী কৰিলে ইভিএমত । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত ভোটদান আবেলি ৫ বজালৈ ৬৫.১৬ শতাংশ সাব্যস্ত হয় ৷

ৰঙিয়াৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Rangia) সংঘটিত ৷ থিতাতে নিহত এজন ৷ নিহত ব্যক্তিজন অংশুমান বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

‘‘আচলতে মাজুলীত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যাবলৈ এ জে পিয়ে মৰসাহ কৰিবই নালাগে । তাতে আকৌ তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীজন বাহিৰৰ । সকলোৱেতো নৰেন্দ্ৰ মোদী বা ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নাইবা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নহয় ’’ এইদৰে কৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Minister Pijush Hazarika criticize AJP) ৷

12 মাৰ্চৰ পৰা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক কৃষি মেলা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব (Anchalik Krishi Mela to be organised at AAU from 12th March) ৷ এই অনুষ্ঠান মুকলি কৰিব অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Minister Atul Bora will attend Anchalik Krishi Mela) ৷

এতিয়াও প্ৰায় অৰ্দ্ধ শতাধিক অসমৰ শিক্ষাৰ্থী জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ আৱদ্ধ হৈ আছে ইউক্ৰেইনত । ইয়াৰে অধিকাংশই আৱদ্ধ হৈ আছে ছুমী অঞ্চলত । খাদ্য, পানীৰ অভাৱত নৰক যান্ত্ৰনাৰ মাজত বাংকাৰত আৱদ্ধ হৈ থকা ছুমীৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাৰতীয় দুতাৱাসক উদ্ধাৰৰ বাবে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনায়ো কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই (Assamese students appeal for help from Ukraine's Sumy) ।

চাকৰিৰ নামত উৎকোচ লৈ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানৰ অভিযোগত আটক হয় এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী (Govt employee arrested in Nagaon)। জলসিঞ্চন বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ নামত উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰে জলসিঞ্চন বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ এজন কৰ্মচাৰীক ।

ইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা (Sonari murder case) । পুত্ৰই হত্যা কৰি গাঁতত পুতি থৈছিল নিজ পিতৃৰ মৃতদেহ (Son kills father) । ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সোণাৰি নগৰৰ কাষৰীয়া টীয়ক চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ মহখুঁটিপথাৰ গাওঁত । বিগত 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক ঘটনা ।