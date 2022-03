ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ অব্যাহত আছে (War between Russia and Ukraine) । ইয়াৰ মাজতে ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি চাৰ্লছ মিশেলৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে (PM Modi holds phone talks with European Council President) ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী । শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ইউক্ৰেইনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সাহায্য প্ৰেৰণৰ কথা উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰে (Indo-Bangladesh border) ভাৰতীয় ভূ-খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল ছগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকে ৷ কামৰ সন্ধানত ভাৰতলৈ অহাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে (Indo-Bangladesh border at Rishyamukh village) বাংলাদেশী নাগৰিককেইজনে ৷ সম্প্ৰতি বেলোনিয়া আদালতে তেওঁলোকক সাত দিনৰ বাবে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

গৃহভূমি চাবুৱাৰ বিন্ধাকটা মুলুক গাঁৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Sarbananda Sonowal at his birth place) ৷ পৰিদৰ্শন কৰিলে 72 কোটি টকীয়া জিঅ’ বেগ আঁচনিৰ কাম ৷ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ আঁচনিখনৰ সমগ্ৰ কামৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অভিযন্তাসকলৰ লগত কামৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হ’ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷

দেশজুৰি উদযাপন মহা শিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱ (Maha Shivratri Mahotsav 2022) ৷ মহাদেৱ শিৱৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে দেশৰ আকাশ-বতাহ ৷ মঙলবাৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ ৰাজ্যৰ শিৱ মন্দিৰ তথা শিৱ দৌলৰ প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত ৷

বিজ্ঞানক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনা আৰু উন্নয়নমূলক কাম সম্পাদন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি গাওঁসমূহত এতিয়াও অব্যাহত থকা অন্ধ বিশ্বাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে বিজ্ঞানক গাঁওসমূহলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই (Deputy Chief Minister of Tripura Jishnu Dev Verma) ৷

মৰাণত পিষ্টলেৰে গুলীয়াই আত্মহত্যা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এজন ঠিকাদাৰৰ ৷ মৃতদেহৰ কাষত এটা .২২ পিষ্টল উদ্ধাৰ (PWD contractor commit suicide with point 22 pistol at moran) ৷ মানসিক অশান্তিৰ বাবেই আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ লগৰীয়াৰ ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৷

এতিয়াও অশান্ত জৰ্জৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইন (Russia Ukraine crisis)৷ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংকটৰ মাজতে মঙলবাৰে বিয়লি ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত অসমৰ 13 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী সুকলমে দিল্লীত উপস্থিত হয় (Assamese students studying in Ukraine to arrive India) । ইফালে ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ ১৬০ গৰকী লোক (Assamese people stranded in ukraine) ৷

মাজুলী উপনির্বাচনত ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্র নথকাসকলে আয়ােগে নির্দিষ্ট কৰা ১২ বিধ নথিৰ ভিতৰত যিকোনাে এবিধ নথি দেখুৱাই ভােট দিব পাৰিব (12 documents for voter Identification approved by EC ) । ভােটাৰজনৰ পৰিচয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিলে ফটোযুক্ত ভােটাৰ পৰিচয় পত্ৰত থকা বানান ভুল আদি উপেক্ষা কৰিবলৈ নির্বাচন আয়ােগৰ নির্দেশ ।

সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ অধীনত অসমক "অশান্ত এলেকা" ৰূপে চিহ্নিত কৰি পুনৰ ছমাহলৈ এই আইনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে (AFSPA extended for six months in Assam)। ১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত অসমত জাপি দিয়া আইনখনৰ ম্যাদ ছমাহৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰি অহা হৈছে। ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ ছমাহৰ বাবে অসম অশান্ত অঞ্চল।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ টেঙাখাট আলিমূৰ নিৱাসী এজন লোকে বেদখল কৰাৰ লগতে জালিয়াতিৰে ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে (Temple land occupied by Land mafia at Moran) ৷