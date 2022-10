মুখ্য মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে মঙলবা ৰে প্ৰকাশ পালে চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল (Assam recruitment exam result)। SEBAৰ ৱেবচাইট www.sebaonline.orgত উপলব্ধ হ'ল ফলাফল । ২৬ হাজাৰ ৬৮২ জন উত্তীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত ।

আজি কাতি বিহু (Kati bihu 2022)। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰা হ'ব । আজি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চোতালত তুলসীৰ তলত তথা প্ৰতিখন পথাৰত জ্বলিব চাকি, আকাশ বন্তি ।

৮ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেউৰী স্বায়ত্ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন । জোনাই আৰু মাজুলীত দুজনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল (Filing of nomination papers in Jonai)

হায়! হায়! ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ ৷ খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ জিলাৰ চিকিৎসালয়তে নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক, নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধ ৷ ফলত চিকিৎসাৰ বাবে গৈও চিকিৎসা অবিহনে উভতি আহিছে ৰোগী ৷

আজি কা তি বিহু ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত বিহু নহয় যেন বৰবিহহে (kati bihu at Rangia)৷ বগৰীবাৰীৰ ৰাইজে পালন কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ কাতি বিহু (Flood affected area reacts on Kati bihu at Rangia)

বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অজয় দেৱগণ অভিনীত দৃশ্যম 2 ৰ নিৰ্মা তাসকলে সোমবাৰে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰে । দৃশ্যম 2 ট্ৰেইলাৰে এটা যাত্ৰাৰ ইংগিত দিছে যিয়ে দৰ্শকসকলক এইবাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ তেওঁৰ পথ কি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব ।

শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতি চাৰিআলি ধোদৰ আলিত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Road accident at Namti Chariali) ৷ মঙলবাৰে পুৱা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ’ল এজন বাইক আৰোহীৰ (One dead in road accident)। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় টিঙিৰীপাম কহাৰগাঁওগাঁ নিবাসী মুকুল ওৰফে মহেন্দ্ৰ চুতীয়া(৪৫) নামৰ ব্যক্তিজন ।

কেডাৰনাথৰ পৰা 2 কিঃমিঃ দূৰত্বত বানেশ্বৰত এখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এখন হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত ৷ এই দুৰ্ঘটনাত 6 গৰাকী লোক নিহত হয় (Helicopter crash in Banswara near Kedarnath )৷

ডিফুত মাৰাত্মক ডেংগু বেমাৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে মেলেৰিয়া বিভাগৰ আঠুঁৱা ঔষধযুক্তকৰণ অভিযান(Distribution of Medicated net for malaria department)

সমাপ্ত হ'ল AICC সভাপতি পদৰ নিৰ্বা চনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া (AICC President Election 2022)। দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অসমৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনতো সোমবাৰে বিয়লি ৪ বজাত সমাপ্ত হয় নিৰ্বা চনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।