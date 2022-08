জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধমপুৰত পুৱাই সংঘটিত হয় এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা ৷ শনিবাৰে পুৱা শ্ৰীনগৰ বৰমীনৰ পৰা উধমপুৰ অভিমুখী এখন মিনিবাছ মাচোৰা নামৰ অঞ্চলটোত এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰে (Minibus Falls Into Gorge)৷ এই দুৰ্ঘটনাত ৮ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়(8 injured at Udhampur bound minibus falls into gorge)৷

বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমৱেল্থ গেমছ-2022 ত ভাৰতীয় এথলিট সকলৰ বাবে এনথেম হিচাপে বাজি উঠিল Shaabaash গানটো ৷ 15 জুলাইত নেটফ্লিক্সত মুক্তি পোৱা ছবি Jaadugar ৰ এই Shaabaash শীৰ্ষক গানটোৰ প্ৰযোজক, গীতিকাৰ তথা সুৰকাৰ হৈছে অসম সন্তান নীলোৎপল বৰা ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজলিছে অসমৰ পৰিণীতা শইকীয়া । স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ চিত্ৰ অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাটৰ যুৱতীগৰাকীয়ে (Jorhat girl named in India Book of Records)।

ডেৰমাহ পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানে তচনচ কৰি থৈ গৈছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত(Flood in Assam 2022) । বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল খেতি পথাৰৰ(Damage caused by floods to farms) । ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত খেতিপথাৰ বুৰ গৈছিল বানত । কিন্তু বান যোৱাৰ পাছত পুনৰ ন-উদ্যমেৰে খতিপথাৰত নামিছে ৰঙিয়াৰ নকুলৰ বানাক্ৰান্ত খেতিয়কসকল ।

শুকুৰবাৰে বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ (Bokajan SDPO Jon Das operation against culprits) নেতৃত্বত বোকাজানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৌব্লিক ব্ৰক্ষ্ম, উপ পৰিদৰ্শক ৰাফছানজনি আহমেদ, উপ পৰিদৰ্শক শান্তনু বৰা আৰু আৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলায় ।

নলবাৰী জিলাৰ একাংশ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিত ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাতুল পাটোৱাৰীৰ । লগতে ক’লে, বান সাহায্যৰ নামত জিলাখনত শাসকীয় দলৰ নেতাই দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে (Corruption in flood relief at Nalbari)।

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ পানী যোগান আঁচনিত পূৰ্বে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেৱক সকলক জলমিত্ৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰি আৰম্ভ কৰা হয় জলমিত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ(Naming volunteers engaged in water supply schemes with Jalamitra) ।

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত সৰ্বাত্মক বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আলফা(স্বাধীন)য়ে (ULFA declared bandh on August 15)। উক্ত দিনটোত ৰাজনৈতিক, অ-ৰাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন আৰু জনসাধাৰণক স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।

নগাঁৱত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (Japanese encephalitis in Nagaon)। সেয়েহে নগাঁৱতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ চিকিৎসা। নগাঁৱৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্য্যালয়ৰ দেৱাল মুকলি কৰি এই মন্তব্য বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ ।

টীয়কৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপাই জ্বলিল এখন টেংকাৰ (Tanker caught fire on NH-37 in Teok)। টীয়কৰ কলিয়াপানী তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্থ টেংকাৰখনৰ নম্বৰ AS11BC O575 ।