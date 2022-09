মৰাণ, ১৩ ছেপ্টেম্বৰ : বিগত কিছুদিন ধৰি ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত গণপ্ৰহাৰত কেইবাজনো নিৰপৰাধীয়ে ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগাও হৈছে । তদ্ৰুপ ঘটনা সোমবাৰে সংঘটিত হয় চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতীত ।

ৰাইজৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত এজন লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগা হয় (Mob lynching at sapekhati in Charaideo)। উক্ত ঘটনাত জড়িতৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে দুজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰে । ইফালে এই আটকৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । ইয়াৰে প্ৰতিবাদত সাপেখাতী থানাৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় শালকাঠনি চাহ বাগিচাৰ শ শ শ্ৰমিক ।

গণপ্ৰহাৰত এজন লোকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে দুজনক আটক কৰাৰ পাছতে ৰাইজে ঘেৰাও কৰে থানা (2 arrested alleged mob lynching in Charaideo) । থানাৰ সন্মুখত আটকাধীন লোককেইজনক মুক্তি দিয়ক, অন্যথা ৰাইজক আটক কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে । উল্লেখ্য যে সোমবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতীৰ শালকাঠনিত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল এজনৰ (one death in mob lynching in Charaideo) ।

শালকাঠনি চাহ বাগিচাৰ মঙলু তাঁতী (৩০) নামৰ যুৱকগৰাকীক বাগিচাৰ একাংশ লোকে মাৰধৰ কৰি হত্যা কৰে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তিলাভ কৰিছিল মৃত যুৱকজনে ৷ মঙলুৱে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস । অৱশেষত স্থানীয় লোকসকলে অতিষ্ঠ হৈ ওলাই আহি খেদি খেদি মাৰপিট কৰি হত্যা কৰে মঙলুক ।

ইয়াৰ পাছতে সোণাৰি সাপেখাতীৰ শালকাঠনি চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত লোকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান । ঘটনা সন্দৰ্ভত শালকাঠনি চাহ বাগিচাৰ ধুবি লাইনৰ দুই ভাতৃ খগেন তাঁতী আৰু ৰমেশ তাঁতীক সোধপোছৰ বাবে আটক কৰে সাপেখাতী আৰক্ষীয়ে । ইফালে এই লোক দুজনক আটক কৰাৰ পাছত সাপেখাতী আৰক্ষী থানাত বাগিচাৰ শ্ৰমিকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

কিন্তু আৰক্ষীৰ বাধাৰ পাছতো সাপেখাতী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত শালকাঠনি চাহ বাগিচাৰ শ শ মহিলাই সমবেত হৈ আটকাধীন লোককেইজনক মুক্তিৰ অন্যথা ৰাইজক আটক কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে (local women gheraoed Sapekhati police station) ।

