সোণাৰি,৩১ জুলাই : শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশতে আৰক্ষী তথা নাৰ্কটিক্সে(Narcotics Control Bureau) বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত জব্দ কৰা নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য দাহন তথা বিনষ্ট কৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় (Seized Drugs burnt all over India) । গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে ৰূপায়ণ কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাবে অসমত নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য ৰাজহুৱাভাৱে বিনষ্ট কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে সোণাৰিতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দাহ কৰে প্ৰায় লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী(Drugs Disposal at Sonari) ।

ড্ৰাগছ, ভাং আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান চলাইছে চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষীয়ে । জিলাখনত যাতে ড্ৰাগছ, ভাং আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ ঘাটি হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । শনিবাৰে দেশজুৰি চলা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়েও । সোণাৰিৰ থুকুবিলত আৰক্ষীয়ে দাহ কৰিলে বহু লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ, গাঞ্জা তথা নিচাজাতীয় টেবলেট ।

সোণাৰিৰ থুকুবিলত আৰক্ষীয়ে দাহ কৰিলে লক্ষাধিক টকাৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য

উক্ত ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক যুৱৰাজৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অভিজিত গগৈ, উপ- আৰক্ষী অধীক্ষক অনিতা কোঁৱৰৰ ওপৰিও অন্যান্য প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল । ড্ৰাগছ বিৰোধী এই অভিযান অনাগত সময়তো অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।

