মৰাণ, ২৪ আগষ্ট:ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাতো কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া । কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই দলৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে যদি সফল হ'ব পৰা নাই । ইতিমধ্য়ে বহুকেইজন কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কে দল এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ব্য়াপক চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত কংগ্ৰেছ এৰিলে জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাসহ বহু কংগ্ৰেছ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়ে ।

চৰাইদেউ জিলাৰ মহমৰা মিলন গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰেক্ষাগৃহত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী । উক্ত যোগদান কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ উপস্থিতিত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান(Joining in presence of minister Jogen Mahan)কৰে কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ তিনি শতাধিক কৰ্মীয়ে(Congress-AJP leader joinined in BJP at Mahmora)। মাহমৰা সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি তথা চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিনোদ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত জিলা পৰ্যায়ৰ বহু কেইজন নেতাৰ লগতে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে । উল্লেখ্য় যে বিগত কেইমাহমানত চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত দলৰ বহুতো নেতা-কৰ্মীয়ে দল ত্য়াগ কৰাত এতিয়া ক্ৰমাত অস্তিত্বহীন হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে কংগ্ৰেছ ।

কংগ্ৰেছৰ লগতে অজাপৰ তিনি শতাধিকৰ বিজেপিত যোগদান

ইপিনে,উক্ত সভাতেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ সভাপতি অৱনী বৰুৱাৰ নেতৃত্বত বিজেপিত যোগদান কৰিলে দলটোৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে । বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই মাহমৰা সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি তথা চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিনোদ শৰ্মাই কয় যে এতিয়া ৰাইজে কংগ্ৰেছক আকোৱালি ল'ব বিচৰা নাই। সেয়েহে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিত যোগদান কৰি ৰাইজৰ সেৱা কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য় কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক সকলৰ মাজত যি বিশৃংখলতাই দেখা দিছে তাৰ প্ৰভাৱ তৃণমূল পৰ্যায়ত পৰিছে । ফলত দল এৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মী ।

আনহাতে, উক্ত যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী(Prime Minister Narendra Modi)আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ(Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma) কাম-কাজৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈছে। চৰকাৰৰ পৰিবৰ্তন দেখি এইদৰে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে বুলি মন্ত্ৰী মহনে কয় ।

