মৰাণ, ১৯ আগষ্ট : আজি গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ জন্ম দিৱস (Giti Kabi Parvati Prasad Barua) । এইগৰাকী চিৰনমস্য ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছিল ১৯০৪ চনৰ ১৯ আগষ্টত । শিৱসাগৰৰ দিখৌপাৰৰ এটা সংস্কৃতিৱান পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰ্মসূত্ৰে সোণাৰিৰ স্থায়ী বাসিন্দা হৈ জীৱনৰ সৰহখিনি কাল সোণাৰিতে কটাইছিল । এইগৰাকী মহান অসমীয়া তথা অসমীয়া কলা-সংস্কৃতিৰ ধাৰক আৰু বাহকৰ ১৯৬৪ চনৰ ৭ জুন তাৰিখে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ।

পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা আজি আমাৰ মাজত নাই যদিও তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা এতিয়াও অব্যাহত আছে । গীতিকবিগৰাকীক তেওঁৰ জন্ম দিনটোত সোণাৰিবাসীয়ে সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰাজিৰ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰে । সোণাৰিৰ সোণালী পামত দীৰ্ঘ সময় অতিবাহিত কৰিছিল গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই । সোণাৰিৰ সোণালী পামৰ নিগাজী ঘৰত বহিয়েই পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল চিৰসেউজ বহু গীত আৰু কবিতা । চতুৰ্থখন অসমীয়া কথাছবি 'ৰূপহী'ৰো স্ৰষ্টা আছিল গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱা (4th Assamese film Rupohi by Parvati Prasad Barua) ।

জন্মদিনত গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক স্মৰণ অনুৰাগীৰ

শিৱসাগৰৰ দিখৌ নদীৰ পাৰত ৰাধিকা প্ৰসাদ বৰুৱা আৰু হিমালা দেৱীৰ ঘৰত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল (Parvati Prasad Barua was born on 19 August 1904) । পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ ককাক যদুৰাম ডেকা বৰুৱাই ১৮৩৯ চনত প্ৰথম দ্বিভাষিক অসমীয়া অভিধান প্ৰণয়ন কৰিছিল (Jaduram Deka Barua wrote first bilingual Assamese dictionary in 1839) ।

পাৰ্বতী প্ৰসাদে কলকাতাৰ স্কটিছ চাৰ্চ কলেজৰ পৰা কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক শিক্ষাৰ্থী হিচাপে দৰ্শনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল (Parvati Prasad Barua graduated in philosophy Scottish Church College) । কলকাতাত থকাৰ সময়ত তেওঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ৰচনাসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত নাটক, নৃত্য নাটিকা (ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য নাট্য) আৰু অন্যান্য সংগীত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছিল । এই অভিজ্ঞতাবোৰে পিছত সংগীত ৰচনাত তেওঁৰ সৃষ্টিশীলতাক আৰু অধিক উন্নত কৰাত সহায় কৰিছিল (Parvati Prasad Barua inspired by Rabindranath Tagore) ।

পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা ৰচিত কবিতা আৰু গীতৰ পুথিসমূহ হৈছে ভঙা টাকুৰিৰ সুৰ (কবিতাৰ কিতাপ), গুণগুণনি (প্ৰকাশিত গীতৰ সংকলন), লুইতি (লুইত বিষয়ত বনগীতৰ কিতাপ), শুকুলা ডাৱৰ অই কঁহুৱা ফুল, লখিমী (নৃত্য নাটিকা), সোণৰ সোলেং (নৃত্য নাটিকা) ।

পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ কবিতা হিন্দী, ইংৰাজী আৰু অন্যান্য ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে । পাৰমিতা দাসৰ দ্বাৰা কৰা তেওঁৰ কবিতাৰ ইংৰাজী অনুবাদ "ইফ লাইফ বি লষ্ট" আৰু "লাইফ এৱেকন্স" শীৰ্ষক গ্ৰন্থৰ বাবে ২০০৭ চনত সাহিত্য অকাডেমি সোণালী জয়ন্তী সাহিত্য অনুবাদ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।

