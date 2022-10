মৰাণ, 21 অক্টোবৰ: সোণাৰিত ভূমি বিবাদক লৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে (Land dispute case at Sonari)৷ এগৰাকী মহিলাৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী আটছা নেতা (ATSA leader injured in land dispute case)৷

মহিলাৰ দাৰ ঘাপত আহত আটছা নেতা

জানিব পৰামতে সোণাৰিৰ নামতোলাত বহু দিন ধৰি এটুকুৰা ভূমি লক্ষণ গোৱালা নামৰ এজন লোকে দখল কৰি আছিল ৷ তাৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ সোণাৰিৰ দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মাটিখিনি আটছাৰ নামত মুকলি কৰি থৈ যায় ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশানুসৰি ভূমিটুকুৰা আটছাই নিজৰ নামত চমজি ল'বলৈ সেই ঠাইত উপস্থিত হয় ৷ লগে লগে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ৷

লক্ষণ গোৱালাই ভূমিখিনি এৰি দিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ লগতে আটছাৰ বিষয়ববীয়াকেইজনৰ লগত বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় ৷ আনকি প্ৰয়োজন হ’লে ভূমিৰ কাৰণে হতাহতিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আটছাৰ বিষয়ববীয়া কেইগৰাকীক ৷

কিন্তু লক্ষণৰ কোনো কথাই কেৰেপ নকৰি আটছাৰ বিষয়ববীয়া কেইগৰাকীয়ে ভূমিখিনি তেওঁলোকৰ নামত কৰিবলৈ জোৰ কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে লক্ষণৰ পৰিয়াল ৷ অতৰ্কিতে হাতত এখন দা লৈ লক্ষণৰ খুড়ীয়েক কুলি গোৱালাই সোণাৰি জিলাৰ আটছাৰ নেতা মনু পাটনায়কক ঘপিয়াই দিয়ে (Attempt to murder case at Sonari) ৷ এই আক্ৰমণত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে মনুৰ ৷ তাতালিকে সেই ঠাইত উপস্থিত থকা দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে মনুক ৰজাপুখুৰী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় (Women try to attempt to murder) ৷

ঘটনাৰ পাছতে সোণাৰিৰ নামতোলা থানা ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই ৷ নামতোলাত আটছা নেতা মনু পাটনায়কক আক্ৰমণ কৰা কুলি গোৱালাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক আটক কৰাৰ দাবীত নামতোলা থানা ঘেৰাও কৰে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজে ৷ ইতিমধ্য আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণকাৰী কুলি গোৱালাক আটক কৰি ঘটনা সম্পৰ্কত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

