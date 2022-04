মৰাণ,১২ এপ্ৰিল : সোণাৰিত শোকাৱহ ঘটনা । কাঠফুলা ভক্ষণেই কাল হ'ল এটা পৰিয়ালৰ বাবে । বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি প্ৰায় নিঃশেষ এটা পৰিয়াল । এই ঘটনা সোণাৰিৰ পাশ্বৱৰ্তী ২ নং লালতিপথাৰ গাঁৱৰ ।

যোৱা ৬ এপ্ৰিলত বনৰীয়া কাঠফুলা ভক্ষণ কৰাৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল এটা পৰিয়ালৰ ৮ গৰাকীকৈ লোক । আটাইকেইগৰাকীকে সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । পিছে দেওবাৰে নিশা চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা আৰু দুটি শিশুয়ে মৃত্যুক সাৱটি লয় ।

সোণাৰিত বিষাক্ত কাঠফুলা খাই এতিয়ালৈ ৭ গৰাকীৰ মৃত্যু

এইবাৰ পুনৰ আন তিনিগৰাকী আক্ৰান্তৰো মৃত্যু হয় (Three died after consuming poisonous mushrooms)। চিকিৎসাধীন হৈ থকা আন তিনি মহিলাৰো মৃত্যু হয় । মৃত ব্যক্তিসকলৰ নাম ক্ৰমে, চম্পা কৰ্মকাৰ (২৪), সৰুমাই কৰ্মকাৰ (১৯) আৰু ৰীতা কেওঁট (৪০)ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে (Three died after eating mushroom) । ইয়াৰ লগে লগে ঘটনাটোত (Mushroom consuming tragedy in Sonari) মৃত্যুৰ সংখ্যা ৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন পৰিয়ালটোৰ জোৎস্না গড় (৩৫)।

