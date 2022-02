বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুবন গামে(Bhuban Gam file nomination papers today) বুধবাৰে মাজুলীত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ ভুবন গামৰ মনোনয়নৰ সংগ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজুলীত উপস্থিত হয় যদিও বিশেষ কামৰ বাবে তেওঁ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুম্বাইলৈ যাত্ৰা কৰে ।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ দোমোজাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ(Central government is looking for opportunities for 'caa') ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও আজিলৈকে আইনখন কার্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধি প্ৰস্তুত কৰা নাই কেন্দ্ৰই । বিধি প্ৰস্তুতৰ বাবে পুনৰ সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ।

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এখনৰ পাছত আনখন ৰাজ্যৰ ৰোহত পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এইবাৰ তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে হায়দৰাবাদৰ জুৱলী হিলছ আৰক্ষী থানাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে (Case Registered Against Assam CM at Hyderabad)। ৰাজ্যখনৰ ৭০০ ৰো অধিক থানাত গোচৰ ৰুজু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ।

১৬ দিন সম্পূৰ্ণ কৰিলে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী প্ৰতিবাদে (PNRD Contractual Employee Protest) ৷ আন্দোলনৰ প্ৰতি কাণষাৰ নাই চৰকাৰ তথা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৷

আলি আই লৃগাং অসমৰ মিচিং বা মিৰি জনজাতিৰ বসন্ত উৎসৱ (Ali Ai Ligang celebration at Jorhat) ৷ প্ৰতিবছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে যোৰহাটতো মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰে এই উৎসৱ ৷ মিচিং ঐনিতমৰ সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিছে মুৰং ঘৰৰ প্ৰাংগন ৷

গৰিয়া-মৰিয়া-দেশী জনগোষ্ঠীৰ নামত উন্নয়ন ব'ৰ্ড গঠন কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ বিটিআৰত প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰা সদৌ অসম গৰিয়া-মৰিয়া-দেশী জাতীয় পৰিষদৰ (Garia maria deshi parishad rally in BTR) । ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত সংগঠনটোৱে তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰে এই পদযাত্ৰাৰ । বুধবাৰে সৰভোগ আৰু মানিকপুৰত সংগঠনৰ সদস্যসকলক সম্বৰ্ধনা আঞ্চলিক সমিতিৰ ।

পেগাছাছক লৈ সৰৱ অসম নাগৰিক সমাজ ৷ সংবাদমেলযোগে পেগাছাছৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন অসম নাগৰিক সমাজৰ(Press meet of Axom Nagarik Samaj at Guwahati) ৷

প্ৰখ্যাত গায়ক আৰু সুৰকাৰ বাপ্পী লাহিড়ী ওৰফে বাপ্পী দাৰ(Music Composer Singer Bappi da) প্ৰকৃত নাম আছিল আলোকেশ লাহিড়ী ৷ তেওঁ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনত বহুতো স্মৰণীয় সংগীত উপহাৰ দি গৈছে । বাপ্পী দায়ে বলীউডত প্ৰথমে 'ডিস্কো ডান্স'ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ।

ত্ৰিপুৰাত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ(Sarbananda Sonowal criticizes previous UPA government)। ত্ৰিপুৰাৰ ভৱিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল বুলি উল্লেখ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

কৰ্মতৎপৰ, দুৰদৰ্শী, বিচক্ষণ বুলি পৰিচিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনত দুখ পোৱা কাম কৰিছে এজেপি আৰু কংগ্ৰেছে(AJP-Congress Alliance Is Painful) । লখিমপুৰত সাংবাদিকৰ আগত মনৰ দুখৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে(Assam CM Himanta Biswa Sarma) ৷ আঠশ শ্বহীদৰ কথা কোৱাসকলে কংগ্ৰেছৰ লগত উঠা বহা কৰিলে মনত কষ্ট পায় মুখ্যমন্ত্ৰী ।