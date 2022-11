Firing at Panjabari: পাঞ্জাবাৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা, নিহত এজন

গুৱাহাটী মহানগৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ পাঞ্জাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ পূৰৱী ডেইৰী সমীপত ঘটিল এই ঘটনা ৷

Guinness Book of World Records : হেলমেটেৰে বাক্য সাজি গিনিজ বুকত অৰুণাচল

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ নাম খোদিত হ'ল গিনিজ বুকত (Tawang entered Guinness Book of World Records) । দেওবাৰে পথ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি সৰ্ববৃহৎ হেলমেট বাক্য গঠন কৰি গিনিজ বুক অব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰায় (Arunachal in Guinness Book) । দেওবাৰে পুৱা অতি উচ্চ উচ্চতাত অৱস্থিত জ্ঞানলৱা চাংয়াং গিয়াটচো ষ্টেডিয়ামত 'জয় হিন্দ' বাক্যটো গঠন কৰিবলৈ মুঠ ২৩৫০ টা হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

Sikh Deputy Mayor of Brampton: কানাডাৰ ব্ৰেম্পটনৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-মেয়ৰৰ পদত এগৰাকী শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোক

২০২২ চনৰ এপ্ৰিলত কানাডাৰ ব্ৰেম্পটন চহৰত সৃষ্টি হোৱা উপ-মেয়ৰৰ পদত নিযুক্ত হ'ল এগৰাকী শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক । ২০২২ৰ পৰা ২০২৬ লৈ ব্ৰেম্পটনৰ উপ-মেয়ৰ হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় হৰকিৰাট সিঙক(Harkirat Singh Appoints Brampton Deputy Mayor) । সিঙে ব্ৰেম্পটনৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-মেয়ৰ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

বিখ্যাত আলোচনী LOfficiel আৰু Harper’s Bazar Vietnam লৈ নিৰ্বাচিত সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইন

সংযুক্তা দত্তৰ পোছাকত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মডেল ৷ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে অন্যতম দুখন আলোচনীত স্থান পাইছে অসম কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনাৰ পোছাকে ৷ সবিশেষ আগলৈ-

Rare deer at Kaziranga: কপাহৰ দৰে জিলিকি থকা পহুৱে দৃষ্টি কাঢ়িছে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ

মুগাৰ লগত কপাহৰ দৰে জিলিকি থকা এটা পহু (Rare deer at Kaziranga) ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ কহঁৰাত দৃশ্যটো বন্দী হ’ল এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এনে দৃশ্য দুৰ্লভ যদিও বগা ৰঙৰ পহুটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহু পৰ্যটকৰ ৷

দিল্লীত লাচিত দিৱসৰ উখল মাখল (Lachit Divas in Delhi) চলি থকাৰ সময়তে এলাগী হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা লাচিত ঘাট ৷ চৰকাৰে পাহৰিলে মাছখোৱাৰ লাচিত ঘাটলৈ (Lachit Ghat in Guwahati) ৷ জাৱৰৰ দ’মৰ মাজত লাচিতৰ স্মৃতি বিজড়িত উদ্যান ৷ উদ্যানখন পৰিস্কাৰ কৰিবলৈ আহৰি নাই পৰ্যটন বিভাগৰো ৷

লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী (400th birth anniversary of Lachit Borphukan) ৷ তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক হজৰা পুখুৰীপাৰৰ মুক্তাংগনত দুই নিশা মঞ্চস্থ হ'ল ইতিহাস বহনকাৰী নাট- লাচিত : বুৰঞ্জী লিখা তৰোৱাল (Drama on Lachit Borphukan at Tezpur) ৷

আপুনি কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰেৰে পাৰ হওতে সাবধান হওক । যিকোনো মূহুৰ্তত ঘটিব পাৰে অঘটন । কিয়নো একাংশ ব্যক্তিগত হাতীৰ মাউতে নিজ খেয়াল-খুছিমতে বিপদজনকভাৱে কৰি আছে হাতী ছাফাৰী । আৰক্ষী, বনকৰ্মীকো কেৰেপ নকৰে উদণ্ড হাতীৰ মাউতে(Misbehaviour of mahout at Kaziranga) ।

মাজুলীত অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষ(Brahmaputra river goes abnormally dry) । মাজুলীত মহাবাহুৰ বুকুখন এতিয়া এটা সৰু জানৰ দৰে হৈ পৰিছে (Water level of the Brahmaputra) । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাত অফলামুখ পাৰঘাটত ফেৰী চলাচলত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিভাগৰ লগতে চালক(Ferry service in Majuli) ।

নালান্দাত পোহৰলৈ আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ৬ টুকুৰা কৰি পেলাই থৈ গ'ল যুৱকৰ মৃতদেহ(Youth murdered in Nalanda) । পথৰ কুকুৰে টানি অনাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ১৬ নৱেম্বৰত সন্ধানহীন হোৱা যুৱকৰ ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ(Six pieces of young man body recovered in Nalanda)।