দেওবাৰে 8 বজাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচন (Assam Municipal Election 2022) ৷ নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । কিন্তু শনিবাৰে বিয়লি বোকাখাতত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Violating election rules at Bokakhat) ৷

মাজুলীত স্বচ্ছ, নিকা আৰু সুৰক্ষিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু নির্বাচন আয়ােগ (EC is ready for by election in majuli ) । সমষ্টিটোৰ মুঠ ২০৩ টা ভােট গ্রহণ কেন্দ্ৰৰ প্রতিটোতে এই ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্রতিটো ভােটকেন্দ্রতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র আৰক্ষী বাহিনী চমুকৈ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ গােট মােতায়েন কৰা হৈছে ।

পুনৰ আইনী মেৰপেচত সোমাই পৰিল ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা ৷ বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৰুখুটিত চলা উচ্ছেদক "প্ৰতিশোধ" বুলি মন্তব্য কৰিছিল । এই মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কামৰূপ মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশে (Case against CM Himanta Biswa Sarma) ।

‘‘কেৱল আসন আৰু শাসনৰ বাবে জাতীয়তাবাদী সত্বাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা অজিৎ ভূঞা প্ৰকৃততে এজন আধুনিক যুগৰ ‘মীৰজাফৰ’। লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে নিজকে ভাৰতীয় ইতিহাসৰ অন্যতম বিশ্বাসঘাতক চৰিত্ৰ ‘জয়চান্দ’ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ।’’ সংবাদমেলত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ মন্তব্য (Pabitra Margherita criticizes opposition parties)৷

‘‘এজিপি এৰি বিজেপিলৈ আহিলেও মোৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ সত্তা একেই আছে । অসমৰ স্বাৰ্থত মই কাম কৰিবলৈ ভালপাও । চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকল কেৱল সীমা ঠেলাকলৈ হে ব্যস্ত থাকে ।

ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনাৰ মাজতে শনিবাৰে সম্পন্ন হয় মণিপুৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন(violence mars second phase of Manipur election) ৷ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় হিংসাত্মক ঘটনাত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় কেইবাজনো ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি মৎস চিকাৰ কৰাৰ অপৰাধত আন চাৰিগৰাকীৰ সৈতে বোকাখাতৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জীতেন গগৈক কাৰাদণ্ডৰ ৰায় দিয়ে গোলাঘাট অতিৰিক্ত জিলা ‌ও সত্ৰ ন্যায়াধীশে ৷ ৰায়দানৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক জীতেন গগৈয়ে (Jiten Gogoi reaction on conviction) ৷

সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সম্বলপুৰৰ বাসগৃহটোৰ এটা অংশ পৰ্যটকে চাব পৰাকৈ প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে (Lakshminath Bezbaruah Sambalpur house)। বেজবৰুৱাৰ ৮৪ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকী এই বাসগৃহটোতে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি ।

দক্ষিণ কোৰিয়াৰ প্ৰায় ৩ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত বিয়পি পৰিছে বনজুই (Wildfire in South Korea)। ৯০ টাকৈ বাসগৃহ জ্বলি নিঃশেষ হোৱাৰ লগতে এটা অস্থায়ী পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ আৰু এটা লিকুইফাইড প্ৰাকৃতিক গেছ প্ৰকল্পৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিছে । অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ।

ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বৃহৎ খবৰ ৷ সাময়িকভাৱে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা ৰাছিয়াৰ (Russia declared temporary ceasefire)৷ বিভিন্ন অঞ্চলত আৱদ্ধ ভাৰতীয় আৰু বিদেশী লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ । ৰাছিয়াই বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ ।