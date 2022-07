পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ নাম সলনি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে (State government proposes to rename West Bengal)। গৃহ মন্ত্ৰালয়ক দিয়া প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ নাম বাংলা কৰিব লাগে । বিগত ৫ বছৰত বিভিন্ন চহৰৰ নাম সলনিৰ বাবে লাভ কৰা প্ৰস্তাৱসমূহক NOC প্ৰদান কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ।

শক্তিহীনৰ ওপৰত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি নিন্দাৰ পাত্ৰ হোৱা গোলাঘাট আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল আৰু গৃহৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা ৷ সোমবাৰে বোকাজানত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰা বৰ্বৰ কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা অৱগত কৰিলে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সুমিত শৰ্মাই(Golaghat SP Sumeet Sharma)৷

ৰাজ্যৰ ২২ খন জিলাত ছোৱাইন ফিভাৰৰ পাদুৰ্ভাৱ । এই সন্দৰ্ভত পশুপালন মন্ত্রী অতুল বৰাৰ সংবাদমেল (Animal Husbandry Minister Atul Bora addressed press) । গাহৰি পালকক ক্ষতিপূৰণৰ বাবদ ১৪৮.০৮ লাখ টকা দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ । তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰ জিলাত গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰী বন্ধ (pork sale ban in Tinsukia and Sivasagar) কৰা হৈছে ।

আমেৰিকান ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য 80-ত মুকলি হৈছিল (rupee opened at 80 against American dollar), তাৰ পিছত পতন 80.05-লৈ নামি গৈছিল । যিটো অন্তিমবাৰ বন্ধৰ সময়তকৈ 7 পইচা হ্ৰাস পাইছিল ।

ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ’ল বিধায়ক অখিল গগৈ (Akhil Gogoi apologizes for his remarks) ৷ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতি কৰা মন্তব্য উঠাই লোৱা বুলি প্ৰৰণ কৰে এক ভিডিঅ’ বাৰ্তা ৷

নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ দাবীত ত্ৰিপুৰাত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যুৱ কংগ্ৰেছে (Youth congress protest at Tripura)। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদিকা জাৰিতা লাইথফালাঙে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে বিফল হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাসকলে ।

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ সাহাই কয় যে, ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ আঠখন জিলাৰ প্ৰতিখনতে কমেও এটাকৈ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে (constructing eight stadium in Tripura) । উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মাণিক সাহা একালত নিজেও এগৰাকী খেলুৱৈ আছিল ।

অসমীয়া ভাষাৰ উন্নয়নৰ বাবে বৰঙনি আগবঢ়োৱা আমেৰিকাৰ শিক্ষাবিদ ড৹ মাইলছ ব্ৰনছনৰ জন্মদিন নগাঁৱতো পালন কৰা হ'ব (Dr Miles Bronson birthday to be celebrated in Nagaon)। সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগতো পালন কৰা হ'ব জন্মদিন । ব্যাপ্তিষ্ট মণ্ডলীৰ সন্মুখত নির্মাণ কৰা শিক্ষাবিদগৰাকীৰ পূৰ্ণাংগ মূৰ্তিও শুভ উন্মোচন কৰা হ'ব এই দিনটোতে ।

থানাৰ ভিতৰতে পচিছে কুইণ্টলে-কুইণ্টলে ৰাজহুৱা চাউল ৷ স্থানীয় ৰাইজে চুৰিৰ সন্দেহত জব্দ কৰি আৰক্ষিক চমজাই দিয়া চাউলখিনি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে (PDS rice rotted at police station in Nalbari) ৷

মঙলবাৰে পুৱাই এটা খবৰ আহিল যে, দক্ষিণৰ কিংবদন্তি পৰিচালক মণিৰত্নম ক’ভিডত আক্ৰান্ত ৷ কিন্তু এতিয়া জানিব পৰা গৈছে যে, এই খবৰটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা আছিল (Maniratnam helth news) ৷ পৰিচালকজনৰ জনসংযোগ গোটৰ পৰা জানিব পৰা গ’ল যে পৰিচালকজন ক’ভিডত আক্ৰান্ত হোৱা নাছিল ৷