"যোৱা ৮ বছৰত কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনে হিংসাৰ পথ এৰি শান্তিৰ পথ অনুসৰণ কৰিছে (Numerous NE rebel groups came to peace talks) । ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সমন্বয়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিছে ৷ যাৰ বাবে আফছপাৰ (AFSPA) এতিয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই (AFSPA in NE India)৷" দেওবাৰে শ্বিলঙত এইদৰে ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷

হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে ঔষধ, শিশুৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে নিৰ্মাণৰত সামগ্ৰীৰ দাম (Rising prices of daily uses products) ৷ কোঙা হৈছে ৰাজ্যৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক ৷ ইমানৰ পিচতো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ । এই অভিযোগ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ৷

সংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতী (youth went abroad in search of employment) । পানীত পৰিল ‘এডভান্টেজ আছাম’ৰ নামত ব্যয় কৰা ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা । চৰকাৰী পৰিকল্পনাৰ অভাৱতে গঠন নহ'ল সম্পদভিত্তিক উদ্যোগ । ঔদ্যোগিক পৰিমণ্ডল গঢ়াত ব্যৰ্থতাৰ বাবেই সংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছে লাখ লাখ যুৱক-যুৱতী । ৰাজ্যিক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ (State Innovation and Transformation Commission) প্রতিবেদনত উন্মোচিত ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ সংস্থাপন আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ।

প্ৰায় ৬ মাহ পূৰ্বে ডেকাপাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত অসুস্থ হৈ পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী (Student brutally tortured by teacher in Jonai)। সামান্য চিকিৎসা কৰাই দায়িত্ব সামৰিছিল শিক্ষকে । সংবাদমাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে অসুস্থ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সমস্ত চিকিৎসাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে শিক্ষকগৰাকীয়ে ।

অসম অসামৰিক সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰোহিনী কুমাৰ চৌধুৰী নিৰ্বাচিত হ’ল বঙাইগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে ৷ লগতে, উপ-সভাপতি আৰু সম্পাদক হিচাপে ক্ৰমে ভৱেশ্বৰ ৰাভা আৰু মনোৰঞ্জন দাস বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিবাৰ্চিত হয় ৷

বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত বাটাবাৰী বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বনগাঁও বনাঞ্চলত (Bangaon forest area in Baksa) শনিবাৰে গছ কটাৰ অপৰাধত তিনিজন লোকক আটক কৰে বনৰক্ষীয়ে ৷ কিন্তু এজন লোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত বন বিভাগৰ লোকে গুলীচালনা কৰে (Firing at Bangaon forest) ৷ বনকৰ্মীৰ গুলীত নিৰ্মল বসুমতাৰী নামৰ লোকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (woodcutter injured in firing)৷

প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিভিন্ন দাবীৰে উত্তাল হ'ল গোৱালপাৰাৰ মৈজঙ্গা চাহ বাগিচা (Tea worker protest at Maijonga Tea Estate)। বাগিচাৰ ভিতৰত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ দাবীত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । বিভিন্ন দাবীৰে বাগিচাৰ পৰিচালকলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ।

সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটাৰ (Sangeet Natak Akademi) বাবে নিৰ্বাচিত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজাক সত্ৰনগৰী বৰপেটাত ৰাজহুৱা অভিনন্দন ৷ বৰপেটা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই দেওবাৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাৰে জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰা গুণীন্দ্ৰ নাথ ওজাক ৰাজহুৱা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে (Sangeet Natak Akademi awardee of Barpeta) ৷

গ্ৰন্থ প্ৰকাশক গোষ্ঠী 'চিত্ৰাচল' গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত আৰু 'মুখা'ৰ সহযোগত বৰপেটাত সঙ্গীতশ্রী প্রভাত শৰ্মা উদগনি বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় (Chitrachal Sangeetshree Prabhat Sarma award) ৷ অনুষ্ঠানত লোকনৃত্য আৰু লোকবাদ্য শিল্পী নুপুৰ মেধি আৰু ৰাভা লোক সংগীতৰ শিল্পী বৰষা ৰাভাক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

যোৰহাটত ৩ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যোৰহাট জিলাৰ ৬৮ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশন । ৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট আঞ্চলিকৰ আতিথ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা অধিবেশনখনিৰ আজি স্থাপন কৰা হয় লাইখুঁটা । ঐতিহাসিক দেউৰীপথাৰৰ শুদা কৃষ্ণ যজ্ঞোৰাম ৰাম বৰা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত লাইখুঁটা স্থাপন কৰে সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈয়ে ৷