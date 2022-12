মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাটত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও ডুবি একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজন লোকৰ মৃত্যু (Boat accident at Laharighat)৷

মৌনীবুদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ ৷ 2020 ৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা 2022 ৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ সদনত দুই-এদিনহে উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঞ্জন গগৈক ৷ পি আৰ এছ লেজিষ্টেটিভ ৰিচাৰ্ছৰ এক প্ৰতিবেদনত দাঙি ধৰা হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে ৰঞ্জন গগৈৰ ব্যৰ্থতাৰ ছবিখন ৷

সংবাদমেলত প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক বৰ্ধন যাদৱ । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া ঘোষণাৰ লগে লগে ভংগ হ’ল প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ কমিটীখন । নতুন সভাপতি নিৰ্বাচিত নোহোৱা পৰ্যন্ত অংকিতা দত্ত সভানেত্ৰীৰ দায়িত্বতে থাকিব । ১৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৭ ডিচেম্বৰলৈ অনলাইন যোগে প্ৰাৰ্থীসকলে দাখিল কৰিব পাৰিব মনোনয়ন । ২৮ ডিচেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণ কৰি ২৯ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা হ’ব চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা । ৪ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যজুৰি যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্যভৰ্তি অভিযান । নতুন সদস্যই অনলাইন যোগে পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক দিব পাৰিব সমৰ্থন ।

প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা অংকিতা দত্তক অপসাৰণ কৰা প্ৰসংগক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া । ক্ষোভ উজাৰিলে অংকিতা দত্তই (Youth Congress President Angkita Dutta)। আমাক অন্ধকাৰত ৰাখি এই কাম কিয় কৰা হৈছে বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয় যে, আমাৰ মান-সন্মান নাই নেকি ?

সকলোকে কন্দুৱাই এক অজান পৃথিৱীলৈ গ’লগৈ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ড৹ শিৱনাথ বৰ্মন ৷ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিকগৰাকীয়ে (Shivanath barman Passes away) ৷ শুকুৰবাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ’ল বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক ড৹ বৰ্মনৰ (Funeral of Shivanath Barman) ৷

শগুন হৈছে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা আৰু পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰকৰণৰ মুখ্য সহায়ক । শগুনৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে ঔদ্যোগিকৰণ আৰু তাৰ বাসস্থানত মানুহৰ হস্তক্ষেপ (Vultures on verge of extinction in Gujarat) ।

পলিথিনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীক ব্যৱসায়ীয়ে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে বৰপেটাৰোডত (Govt Employee Attack at Barpeta Road)৷ ঘটনাৰ লগতে জড়িত 4 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও আন কেবাজনো অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

মাজুলীৰ ঐতিহাসিক খাটপথাৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ (Ankiya Bhaona Samaroh 2022 in Majuli)। দেওবাৰে লাইখুঁটা স্থাপনৰ পাছতে শতাধিক মহিলাই নৰা কটা পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ মাজুলীৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজক সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাই ।

ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুটাকৈ চিলনী চোৰ (Thief arrested in Rangia)। বৃহস্পতিবাৰৰ এক চুৰি কাৰ্যত জড়িত আছিল দুয়োটা চোৰ । ধৃত চোৰ কেইটা হৈছে ৰঙিয়াৰ পূৱ কণিহাৰ চাইফুল হক আৰু কমলপুৰৰ বামুণগাঁৱৰ পাপু আলী । চোৰ কেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৬ হাজাৰ টকা, মোবাইল ফোন আৰু তিনিখন মটৰ চাইকেল ।