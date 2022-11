গুজৰাট নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি সমাগত গুজৰাট নিৰ্বাচনত প্ৰায় 5 কোটি ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব (Nearly 5 crore voters to exercise their franchise in Gujarat Assembly polls)৷ অহা ১ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাট বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন (Gujarat assembly election) ৷

সমাগত গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন (Gujrat election 2022)৷ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলবোৰ ৷ আগন্তক নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব যুৱ ভোটাৰে(Young voters will play decisive role in Gujrat election) ৷

মাংগালুৰুত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ কন্যাকুমাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজিম ৰহমান নামৰ অসমৰ এজন যুৱকক (Mangaluru blast) ৷

মাংগালুৰু অট’ৰিক্সা বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত মহম্মদ শ্বৰিকক চিনাক্ত কৰিবলৈ মাংগালুৰুৰ ফাদাৰ মুলাৰ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছেহি পৰিয়ালৰ লোক (Mangaluru autorickshaw blast case)৷

ৰাজ্যজুৰি বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত থকাৰ সময়তে ডুমডুমাৰ বৰডুবি চাহ বাগিছাৰ টিংদলঙত বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকৰ আক্ৰমণত একেটা পৰিয়ালৰ দুজনকৈ লোক নিহত হয় (Man Elephant conflict at Doomdooma) ৷ দেওবাৰে নিশা ১১ মান বজাত এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷

সমষ্টিবাসীয়ে ভালদৰে চিনি নোপোৱা দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ(Dispur MLA Atul Bora) পুত্ৰই বিচাৰিছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট ৷ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কোনোদিনে চৰ্চিত নোহোৱা অতুল বৰা তনয়ৰ আছে দৃঢ়বিশ্বাস ৷ তেওঁ হেনো সুন্দৰভাৱে সংসদত উত্থাপন কৰিব পাৰিব সমষ্টিৰ সমস্যা ৷

ফেচবুক প্ৰেমৰ কৰুণ পৰিণতি ৷ নগাঁৱৰ চীনাপট্টিত চিপ লৈ আত্মহত্যা পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী মহিলাৰ (West Bengal woman commits suicide in Nagaon)৷ মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম শিখা দেৱী ।

‘‘খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিব পাৰে চৰকাৰে ৷ কিন্তু বাংলাদেশীয়ে বেদখল কৰা ভূমিহে উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৷’’ ডিব্ৰুগড়ত খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰূপায়ন কৰে বিশাল প্ৰতিবাদ (KMSS protest against BJP govt in Dibrugarh) ৷

ধানবাদত এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ স্বামীয়ে এহেজাৰ টকা পৰিশোধ নকৰাৰ বাবেই এজন চুবুৰীয়া ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে (Rape In Dhanbad) । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে । আনহাতে, অভিযুক্তৰ পৰিয়ালে এয়া তেওঁক জালত পেলোৱাৰ অভিসন্ধি বুলি অভিযোগ কৰিছে । অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে লগতে কয় যে মহিলাগৰাকীয়ে পূৰ্বতে দেওৰেকৰ বিৰুদ্ধেও ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত সোমবাৰে দিন দুপৰতে সংঘটিত হ’ল ডকাইতি কাণ্ড (Robbery at Bangalmara Lakhimpur)। SBIৰ বঙালমৰা শাখাৰ(Bangalmara SBI) সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ডকাইতিৰ ঘটনা । বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ(Bangalmara police out post) পৰা মাত্ৰ ১০০ মিটাৰ নিলগতে উক্ত ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।