Himachal assembly election: জে পি নাড্ডাৰ মতে পৰিয়ালৰ নামত ভোট বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে

১২ নৱেম্বৰত হিমাচলত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই সোমবাৰে চিমলাৰ ৰামপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৌল সিং নেগীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় (JP Nadda Rally in Himachal)। তেওঁ ভাষণত কংগ্ৰেছক লক্ষ্য় কৰি কয় যে, নিৰ্বাচনত পৰিয়ালৰ নামত ভোট বিচৰাটো দুৰ্ভাগ্য়জনক ।

Bollywood actor Sonu sood: ৰাজু আলিক হাত দিলে চনু সুদে

হিন্দী বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা চনু সুদৰ মহানুভৱতা (Bollywood actor Sonu sood) ৷ দুহাতবিহীন ৰাজু আলিক দিলে তিনিলাখ টকীয়া কৃত্ৰিম হাত ৷ নিজে গিলাছ তুলি পানী খাব পৰা হ’ল ৰাজুৱে ৷ অভিনেতা চনু সুদক দৰিদ্ৰৰ ভগৱান আখ্যা ৰাজু আলিৰ ৷

Tribute to Neelpawan Baruah : আজি বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ

আজি বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ (Tribute to Neelpawan Baruah) । আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ লগত সংগতি ৰাখি স্মৃতিচাৰণ সভাৰ আয়োজন । স্মৃতিচাৰণ সভাত নীলপৱন বৰুৱাৰ স্মৃতিত প্ৰকাশ স্মৰণিকা ।

কুৎসিৎ বুলি কোৱাৰ কাৰণেই স্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে পত্নীয়ে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰ এলেকাত (Wife lodged FIR at Raipur)৷

Dhula Murder Case: মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ তিনি চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ

সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ তিনিজন চিকিৎসক (Three doctors of Mangaldoi Civil Hospital arrested) ৷ ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত আদিবাসী বনকৰা যুৱতীৰ মৃত্যুৰ ভুৱা মৰণোত্তৰৰ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ চিকিৎসককেইজন (Dhula murder case) ৷

CID grilling suspend ASP: নিলম্বিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনক CIDৰ জেৰা

দৰঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক CIDৰ জেৰা ৷ সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা CIDয়ে জেৰা চলাইছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনক (CID grilling suspend ASP Rupam Phukan) ৷ এগৰাকী কিশোৰীৰ হত্যাৰ ঘটনাৰ তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত জেৰা ৰূপম ফুকনক (ASP Rupam Phukan) ৷

Nalbari Raas Mahotsav : আজিৰে পৰা আৰম্ভ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ

আজি ৰাস পূৰ্ণিমা । লগে লগে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ৰাসলীলা বা ৰাস মহোৎসৱ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সোমবাৰৰ পৰা ১৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৮৯ সংখ্যক শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰ ৰাস মহোৎসৱ (89th Nalbari Raas Mahotsav) ।

Yoga treatment for gastritis: যোগাসনৰ দ্বাৰা কিদৰে গেষ্ট্ৰাইটিছ নিৰাময় কৰিব পাৰি জানো আহক

পেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ ভিতৰত গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাও অন্যতম । গেষ্ট্ৰিক বৰ্তমান পৰিচিত এক ৰোগ । এই ৰোগক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গেষ্ট্ৰাইটিছ বুলিহে কয়, এই ৰোগৰ বিষয়ে প্ৰায়ভাগ লোকেই কম- বেছি পৰিমাণে জ্ঞাত । বৰ্তমান পৰিৱৰ্তিত জীৱন ব্যৱস্থাৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল’বলৈ গৈ বহু লোক গেষ্ট্ৰাইটিছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় । ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক...

Militant Arrested in JK : ২ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ

উগ্ৰপন্থীয়ে ১৫ অক্টোবৰত উত্তৰ কাশ্মীৰ জিলাৰ বান্দিপোৰাৰ কেনুচা-আষ্টাংগো অঞ্চলত প্ৰায় ১৮ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আৰু দুটা গেছ চিলিণ্ডাৰ লগোৱা আই ই ডি স্থাপন কৰিছিল (IED planted by militant in JK) । বিস্ফোৰক কেইটা সুৰক্ষা বাহিনীৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰি পিছত ধ্বংস কৰা হয় ।

Child Kidnaping in Guwahati: মহানগৰীত বিদ্যালয়ৰ শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা বিএচএফ জোৱানৰ

মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ বিদ্যালয়ৰ পৰাই এটি শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা (Attempted to kidnap child from school in Maligaon)৷