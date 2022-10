তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা (JP Nadda)। অমিত শ্বাহে তেওঁৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ (Amit Shah Northeastern state visit) সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপিৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব ।

পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ব উত্তীৰ্ণ আৰু অনুত্তীৰ্ণ ব্যৱস্থা । এতিয়াৰে পৰা পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব (students will not automatically promoted to next class) । সংৰক্ষণ কৰা হ'ব প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ ঘৰটো । কাৰ্বি লাম্পীৰ ২৪ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৩০০ কোটি টকা অনুমোদন ।

ভূপেন বৰাৰ কবিতাসমূহ বেলেগে লিখি দিয়ে (Poem of Bhupen Bora)৷ এই কথা জানে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ভূপেন বৰা অসম কংগ্ৰেছৰ সৰ্বকালৰ ব্যৰ্থ-নিষ্কৰ্মা সভাপতি ৷

জ্ঞানবাপী মছজিদ শৃংগাৰ গৌৰী গোচৰত শিৱলিংগৰ কাৰ্বন ডেটিং সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ শুনানি পিছুৱাই দিয়া হৈছে (Carbon dating of Shivling)। আদালতে বিষয়টোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ১১ অক্টোবৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । শিৱলিংগৰ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ দাবীৰ সমৰ্থনত বাৰাণসীত পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্থাপিত হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্ন (Tejaswita Boruah death) ৷ চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত চটফটাই মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত বিভোৰ ৷ ইফালে নিলম্বনো কৰা হ’ল চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকক ৷

বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেচ বিয়ালিয়াটস্কি আৰু ৰাছিয়ান গ্ৰুপ মেম'ৰিয়েল আৰু ইউক্ৰেনীয় চেণ্টাৰ ফ’ৰ চিভিল লিবাৰ্টিজক প্ৰদান কৰা হৈছে চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ ন’বেল বঁটা (Nobel Peace Prize awarded to Belarus rights activist) ৷

নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলে হেফখুৰী মালদাৰা অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাইব্ৰিড সন্ত্ৰাসবাদীটোক । সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সজীৱ গুলীসহ এটা পিষ্টল আৰু ৯ মিমি কেলিবাৰৰ ১২ টা সক্ৰিয় কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰে(Arms And Ammunition Recovered) ৷

উৰুছ আয়োজক সমিতিৰ আহ্বায়ক তথা এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কবি আফজল মংগলৰীয়ে (international poet Afzal Mangalori) কয় যে ভক্তসকলে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আন্তৰিকতা বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকৰ সৈতে গংগাজল (Gangajal) লাহোৰৰ শিৱ মন্দিৰলৈ লৈ যাব (Shiva temple in Lahore) ।

সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত থকা ৱাৰিছ পাঞ্জাৱ দে' সংগঠনৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ । বিতৰ্কিত যুৱ নেতাগৰাকীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিলে চৰকাৰে (Amritpal Singh Twitter account banned)। পাঞ্জাৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অমৰিন্দৰ সিং ৰাজা ৱাৰিঙে আৰক্ষীলৈ অমৃতপালৰ বিৰুদ্ধে পত্ৰ লিখিছিল ।

পেৰিছ ফেশ্বন সপ্তাহ 2022 ৰ Louis Vuitton শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পেৰিছলৈ যাত্ৰা কৰা অভিনেত্ৰী-প্ৰযোজক দীপিকা পাডুকনে শেহতীয়া এক সাক্ষাৎকাৰত হলীউডত বৰ্ণবাদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।