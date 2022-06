অপৰিৱৰ্তিত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam 2022) ৷ কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপকত্যকা, কি বৰাক উপত্যকা - সকলো এতিয়া পানীৰ তলত ৷ নিতৌ ৰাজ্যৰ ন ন অঞ্চল বুৰ গৈছে পানীৰ তলত ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপকত্যকাৰ লেখিয়াকৈ বৰাক উপত্যকাৰো ভিন্ন অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত (Flood in Barak Valley) ৷

গুৱাহাটীস্থিত কামাখ্যা দেৱালয়ত আৰম্ভ হৈছে অম্বুবাচী মেলা (Ambubachi Mela 2022)। পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়ম অনুসৰি প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ । গুৱাহাটীৰ দৰে অসমত থকা দ্বিতীয়টো কামাখ্যা মন্দিৰতো একে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বুধবাৰে নিশা দেৱালয়ৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation in Assam)। কেইবাখনো জিলা বানৰ কৱলত পৰাৰ সময়তে মৰিয়নিত চিৰাখাটি নৈৰ তাণ্ডৱ । খৰস্ৰোতা সোঁতে উটুৱাই নিলে নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলঙৰ এটা অংশ (Bridge collapses in Mariani)। পকী দলঙৰ এটা অংশ উটুৱাই নিয়াত সীমান্তৱৰ্তী দুলাল বৰুৱা পথত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে (Communication disrupted due to bridge collapse in Mariani)।

ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনসমূহৰ গৰমৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে (Summer Vacation declared in Assam) । পূৰ্বতকৈ আগুৱাই দিয়া হৈছে গৰমৰ বন্ধ । ২৫ জুনৰ পৰা ২৫ জুলাইলৈকে এমাহ গৰমৰ বন্ধ পাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

চীনৰ নদীবান্ধক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ (China-India dam conflict) ভাৰতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ য়িংকিঙত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰিব দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীবান্ধ (India to construct river dam at Arunachal) । ইয়াৰ বাবে বিনিয়োগ হ'ব প্ৰায় 113,000 কোটি টকা । বান্ধটোৰ অৱস্থান আৰু জলাশয়ৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ উচ্চতা 280-300 মিটাৰ হ'ব ৷

ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ(Maharashtra Political Crisis) । বিধায়কৰ কিনা বেচাক লৈ সৰৱ ৰিপুন বৰা । ৰিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকে(TMC protest in Radisson Blu Guwahati) । আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ।

মৰিগাঁৱৰ দুই যুৱকে দিলে সাহসিকতাৰ পৰিচয় ৷ বাৰিষাৰ পানীত পৰি উটি যোৱা দুই কণমানিৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰিলে দুই সাহসী যুৱকে (Two brave youths save lives of two children)। উদ্ধাৰকাৰী যুৱক দুজনৰ নাম ক্ৰমে দিপুল আৰু অনন্ত। ঘৰ মৰিগাঁৱৰ সিধাবাৰীত ।

বিধায়কৰ কিনা-বেচাক লৈ সৰৱ এনএছইউআইৰ(Maharashtra Political Crisis) । ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ এনএছইউআইৰ সমৰ্থকৰ(NSUI protest in Radisson Blu Guwahati) । আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ।

ৰঙিয়াৰ পালাৰাত জালৰ মাছসহ ৩৬ খনকৈ জাল চুৰি কৰি হাতে-লোটে আটক হ'ল দুই চোৰ(Thieves arrested for stealing fishing nets including fish) । ধৃত চোৰক ৰাইজৰ লপা-থপা ৷

বলীউড ডিভা জেকুলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজে প্ৰথনখন pan-India ছবি VIKRANT RONA ৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৷ এটা প্ৰচাৰমূলক অনুষ্ঠানৰ বাবে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে পৰিধান কৰিলে 80 হাজাৰ টকাৰ শাৰী ।