চাবুৱাত নিশা ভলীবল খেলৰ মাজতে আছুৰ প্ৰতিবাদ (AASU's protest in Chabua) ৷ আছুৰ প্ৰতিবাদ দেখি খেলপথাৰৰ পৰাই বেৰিকেড পাৰ হৈ উভতিল চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা ৷

আছু আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ মাজত সংঘটিত হৈ থকা তীব্ৰ সংঘাতৰ (Clash betwwen Dibrugarh police And AASU) পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ খুলিছে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰই ৷ আছুৰ অভিযোগক মিছা আখ্যা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ৷

নগাঁৱত তুংগত আনন্দ মিশ্র বাহিনীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti drugs mission by team Ananda Mishra) । এইবাৰ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান। হোজাই আৰক্ষীৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ লগতে সজীৱ গুলী। আৰক্ষীৰ জালত হোমগাৰ্ড মজিবুৰ ।

পৃথক জিলা গঠনৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে ইণ্ডিজিনাচ পিপলচ্ ফ’ৰামে ডিমা হাছাও উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ 2020 চনৰ 28 ডিচেম্বৰতে কমিটি গঠন কৰি দিয়াৰ পিচতো ডিমা হাছাও জিলাক দুভাগ কৰি দুখন পৃথক জিলা গঠন(Demand for separate District)ৰ প্ৰক্ৰিয়া আগ নবঢ়াত ইণ্ডিজিনাচ পিপলচ্ ফ’ৰামে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত চলিছে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক গৰম বতাহ (Cotton University Election 2022) ৷ 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 2022-23 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (Cotton University Election will be held on 4th January) । মুঠ 16 টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন ৷

বৃহস্পতিবাৰে অভিনেত্ৰী শিল্পা শিৰোদকাৰে সদৰী কৰে কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা (Shilpa shirodkar tested corona positive) ৷ হম আৰু খুদা সাক্ষীৰ দৰে চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে ৷

ৰাজ্য চৰকাৰে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে সজাগতামূলক বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে (Road Safety Awareness programme in Assam) । যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষী ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অধিক কঠোৰ হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকল ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি ৷ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আৰু শাসকীয় বিজেপি দলৰ দুই বিধায়কৰ প্ৰত্যাহাৰ PSO (Two BJP MLAs have withdrawn their PSO) ৷

বুধবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী লাহৰিজানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে এজন সৰবৰাহকাৰীক । ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা লাহৰিজান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে কফ চিৰাপৰ ২১৫ টা বটল (215 bottles of cough syrup seized in Laharijan) ।

৪ জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ বিমানবন্দৰৰ নৱনিৰ্মিত টাৰ্মিনেল ভৱন উদ্বোধন কৰিব (PM modi to inaugurate MBB airport terminal)। তদুপৰি এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে আগৰতলাত উপস্থিত মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰী ।