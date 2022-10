লাচিত বৰফুকন এপ আৰু ৱেব প'ৰ্টেল মুকলি । লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব-দেশপ্ৰেম (Patriotism of Lachit Borphukan) আৰু অৱদানৰ বিষয়ে এতিয়া সকলোৱে লিখি মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰিব । ৰাজ্যজুৰি বিতৰণ কৰা হ'ব এক কোটি প্ৰি-ফ'ৰমেটেড ফিজিকেল বুকলেট ।

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ লগে লগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ প্ৰতিদিনে শ শ দেশী-বিদেশী পৰ্যটৰ আগমন ঘটিছে (Kaziranga National Park)। গঁড় বা আন বন্য প্ৰাণী ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাটো প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকৰে মনৰ আশা ।

নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ (prominent dramatist Phani Sharma) স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ তেজপুৰ কলিবাৰীৰ নটসূৰ্যগৰাকীৰ বাসগৃহৰ কাষত সমাধি ক্ষেত্ৰত স্মৃতি সৌধ নিৰ্মাণ । শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু তেজপুৰ পৌৰসভাৰ সহযোগত নিৰ্মাণ হৈ উঠা 'স্মৃতি সৌধ' (Phani Sharma Memorial Monument inaugurated) আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে প্ৰকাশ কৰে (Modi close association with Ramoji Rao) । তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা বহুতো বাৰ্তালাপৰ কথাও স্মৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । লগতে সমাজসেৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত ৰামোজী ৰাওৰ অৱদানক প্ৰশংসা কৰে (Ramoji Rao contributions to nation building) ।

বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা ঔষধ ক্ৰয়ৰ নামত ধন সংগ্ৰহ । আয়ুস্মান কাৰ্ড (Ayushman Card) থকাৰ পিছতো এগৰাকী ৰোগীৰ পৰা ঔষধৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ।

প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ নতুন দিল্লীৰ কাৰ্যালয়ে ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ কৰিছে অসমীয়া নিউজ বুলেটিনখন(AIR Dibrugarh's Assamese News Bulletin) । প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । প্ৰসাৰ ভাৰতীৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গণনাট্য সংঘই ৷

ত্ৰিপুৰাত বৰ্তমান উন্নত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি(Law and oreder situation of Tripura) । পূৰ্বৰ চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি এই দাবী ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাৰ । শীঘ্ৰেই আইন-শৃংখলা তথ্যৰ ওপৰত এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে (Tripura Police) আগৰতলা চহৰৰ নতুন নগৰ অঞ্চলত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত এক গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ দুজন প্ৰধান অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (prime accused arrested for shoot out in Tripura) ।

ৰবীনা টেণ্ডনৰ জন্মদিনত জীয়েক ৰাশা থাদানীয়ে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে অভিনেত্ৰী মাতৃৰ এখন অতি পুৰণি ফটো (Raveena Tandons birthday) ৷ ফটোখনৰ সৈতে ৰাশাই লিখিছে এটি মৰমেৰে ভৰা বাৰ্তা ৷ চাও আহকচোন ৰবীনা টেণ্ডনৰ পুৰণি ফটোখন-

আলিয়া ভাটে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে য’ত ৰণবীৰ কাপুৰে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ দলৰ এজন সদস্যৰ সৈতে ফোনত কথা পাতি থকা দেখা গৈছে ৷ মানুহজনে অ’টিটি প্লেটফৰ্মত ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁক ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । কিন্তু ভিডিঅ’টোত ৰণবীৰে নিজৰ বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰি খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰা যেন দেখা গৈছে ৷