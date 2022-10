দেওবাৰে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত (Guwahati Railway Station) ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে নকল সোণ ৷ জব্দ কৰা নকল সোণখিনিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩৪০ গ্ৰাম ৷ অভিযানৰ সময়ত ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীকো (One arrested with fake gold in Guwahati ) ৷

তিনিচুকীয়াত পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা (Encounter in Tinsukia)৷ নিহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৷

দিন দুপৰতে মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন ৷ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া বুলি দুৰ্বৃত্তই মহানগৰীৰ জোৰোডস্থিত এখন দোকানৰ পৰা লুটি নিলে প্ৰায় ৬০-৭০ হাজাৰ টকা (Miscreant looted about 60-70 thousands)৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য ৷

‘‘গুৱাহাটীলৈ আহি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক কেইবাটাও অবাস্তৱ কথা ক'লে । হিতেশ্বৰ শইকীয়াই যদি বিভাজনকামী শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাত কাৰোবাৰ পিঠি লাল হৈছিল তেন্তে তাৰবাবে কংগ্ৰেছ দল গৌৰান্বিত । অসম বিদেশী মুক্ত হ'ব বুলি কৈছিল, কিন্তু কিমান হ'ল? বিজেপিয়ে দখল কৰিলে বানমুক্ত অসমৰ গৱেষণাৰ বাবে দিয়া মাটি । কাৰ্যালয়ৰ লগতে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বৰাকৰ মিনি সচিবালয় আৰু গুৱাহাটীৰ টুইন টাৱাৰ মুকলি কৰা হ'লে ভাল পালোহেঁতেন’’৷ এই মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ(APCC president Bhupen Borah) ৷

আত্মহনন কৰা ছাত্ৰজনৰ নাম গুডলা মহেশ সাইৰাজ বুলি জানিব পৰা গৈছে । বি টেক অধ্যয়নৰত ছাত্ৰজনৰ ঘৰ অন্ধপ্ৰদেশৰ পূৱ গোদাবৰীত (Student from AP of IIT Guwahati suicided)।

নিবনুৱা সমস্যাক লৈ নীতিশ কুমাৰক আক্ৰমণ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ(Prashant Kishore criticized Nitish Kumar) । তেওঁ কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ ইমান কাম কৰিছে যে এতিয়া একো কৰিবলৈ বাকী নাই । আনহাতে, বিহাৰৰ যুৱক-যুৱতীসকলে ১০-১৫ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে দূৰণিবটীয়া ৰাজ্যবোৰলৈ যায় ।

আজি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণৰ তৃতীয়টো দিন । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আজি নীলাচলৰ শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী (Amit Shah Kamakhya Visit)। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত বিশেষ পূজা আগবঢ়াই আশিস ল’লে অমিত শ্বাহে (Amit Shah took blessings from Maa Kamakhya)।

নলবাৰীৰ সুৰাদীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Sensational incident in Nalbari)। সুৰাদীত এছএছবি কেম্পত এগৰাকী জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে । মৃত জোৱানজন পশ্চিমবংগৰ কৌশিক বিশ্বাস বুলি জানিব পৰা গৈছে (Mysterious death of SSB jawan)। সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে পুৱা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে জোৱানজনৰ নিজৰ চাৰ্ভিচ ৰাইফলৰ পৰা ওলোৱা গুলীয়ে তেওঁৰ মূৰত আঘাত কৰে ।

বৰপেটাৰ প্ৰখ্যাত লোকশিল্পী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক নকুল দাসৰ কন্ঠত দেওবাৰে থিয়নাম আৰু নাওখেলৰ গীতৰ শ্ৰব্য কেছেট উন্মোচন (Audio cassette of Theonam) । অসমীয়া লোক সংগীত আৰু লোকগীতৰ লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু সাধনাৰ একনিষ্ঠ সেৱক নকুল দাসে বৰপেটাৰ একক আৰু অনন্য সম্পদ থিয়নাম আৰু নাওখেলৰ গীতসমূহ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাৰে বাণীৱদ্ধ কৰা 'লয়ো হৰিৰ নাম' আৰু 'অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি নাৰায়ণ' শীৰ্ষক শ্ৰব্য কেছেট দুখন আজি উন্মোচন কৰে ৷

উদালীত শোকাৱহ ঘটনা (One death in Hojai) ৷ বজ্ৰপাতত মৃত্যু এজন কিশোৰৰ (One died in thunder at udali) ৷ শনিবাৰে বিয়লি কিশোৰজন উদালী বজাৰৰ পৰা ঘৰৰ দিশে চাইকেল চলাই গৈ থকা অৱস্থাত বজ্ৰ পৰি অচেতন হৈ পৰে ।