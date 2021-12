অসমৰ খনিকৰ চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ কৰি অসমত উদযাপন কৰা হ’ল অসম দিৱস (Asom divas celebrated in sivsagar) ৷ বৰ অসমৰ ভেঁটি প্ৰতিষ্ঠাতা চাওলুং চুকাফাৰ অৱদান, ত্যাগ আৰু নিষ্ঠাক সোঁৱৰণ কৰি আজিৰ অসমে 2 ডিচেম্বৰৰ দিনটো অসম দিৱস অৰ্থাৎ চাওলুং চুকাফা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰে ৷

ক’ভিডকালীন সংকটৰ পিছতো যোৱা তিনিবছৰৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষত গুৱাহাটী IIT ত প্ৰাক-সংস্থাপনৰ সুযোগ (Rise in pre placement offers in IIT Guwahati) ৷ কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানখনত বৃদ্ধি পাইছে পিপিঅ’ ৷

মাজুলীত পুনৰ অঘটন ৷ নিমাতীৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী RPL ডিগাৰু ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে এজন লোক(Man falls from ferry into Brahmaputra) ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিমাতীৰ পৰা পুৱা 9.30 বজাত কমলাবাৰী পাৰঘাট অভিমুখে আহি আছিল ফেৰীখন ৷ লোকজনে নিজেই নদীত জাপ দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে সন্ধান লাভ কৰা নাই লোকজনৰ ৷

সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত কৰ’ণাৰ আতংক ৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ কেইবাগৰাকীও অধ্যাপকৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী কৰ'ণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে মহানগৰ প্ৰশাসনে মহাবিদ্যালয়খনক মাইক্ৰ'কণ্টেইমেণ্ট জ'ন(Handique girls college Declared Micro containment Zone) হিচাপে ঘোষণা কৰিছে । ৭ ডিচেম্বৰলৈ মহাবিদ্যালয়খন বন্ধ থাকিব ৷

মটৰ চাইকেলৰ দ্বাৰা সংঘটিত দূৰ্ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাত সতৰ্কিত হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ ৷ ৰাজ্যত 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা হেলমেট পৰিধানক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী তথা পৰিবহণ নিগমৰ বিষয়াসকল ৷ গুৱাহাটীতো যান-বাহন নিয়ম আইন উলংঘাকাৰীক লৈ কঠোৰ প্ৰশাসন(Traffic rules violation in guwahati) ৷

শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত সোণাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বনকৰ্মী আৰু চোৰাং কাঠকটীয়াৰ মাজত গুলীয়াগুলি সংঘটিত(Shot in Sonai Rupai Wildlife Sanctuary) । এই সংঘৰ্ষত গুলীবিদ্ধ হয় এজন চোৰাং কাঠকটীয়া(Wood cutter shot in Sonai Rupai) । সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈছে আহত চোৰাং কাঠকটীয়াজন ।

বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন যুৱক (one person with pistol caught in Bokajan) ৷ বোকাজান আৰক্ষীয়ে পিষ্টলসহ আটক কৰে আমু চেনা সিংহ নামৰ যুৱকজনক ৷

বুধবাৰে বিশ্ব এইডছ দিৱস উপলক্ষে আগৰতলাৰ প্ৰজ্ঞা ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে(Biplab Kumar Deb in AIDS Day programme) । এই অনুষ্ঠানতে এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ এটা ৱেব প’ৰ্টেল মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁ সকলোকে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।

গুজৰাটৰ সাগৰত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা ১৫ খনতকৈও অধিক নাও ডুবিল পানীত । এতিয়াও সন্ধান ওলোৱা নাই গিৰ সোমনাথ জিলাৰ ১১ গৰাকী মাছমৰীয়াৰ(11 Fishermen missing in Gujarat) । উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ।

ইউনাইটেড ৰাছিয়া পাৰ্টিয়ে আয়োজন কৰা এক বিশেষ আলোচনা চক্ৰ সম্বোধন কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই । এই আলোচনা চক্ৰ ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে ক'লে সভাপতিগৰাকীয়ে (JP Nadda told about Indo Russia partnership)। তেওঁৰ মতে ২১ শতিকাত মহামাৰী, সন্ত্ৰাসবাদ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আদিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সঁহাৰি উল্লেখযোগ্য হৈ ৰ'ব ।