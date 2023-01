টিকট ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত তাজমহলত QR ক’ডৰ ব্যৱস্থাৰ সংযোজন ৷ ইয়াৰ ফলত পৰ্যটকে টিকটগৃহৰ খিৰিকীৰ সমুখত টিকটৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতিব নালাগে (Taj Mahal ticket available through QR code)৷ মধ্যভোগীৰ কৱলত নপৰিবলৈ পৰ্যটকলৈ আহ্বান জনাইছে আগ্ৰা উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে (Agra Development Authority) ৷

কামপুৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ঘোঁৰা মেলা (Ghora mela celebrated in Kampur)৷ বিগত ৭৫ বছৰ ধৰি ৰহা সমষ্টিৰ মৰিসূুতিবাসী ৰাইজে সাত্বিকতাৰে উদযাপন কৰি আহিছে এই মেলাৰ ৷ জনবিশ্বাস অনুসৰি এই মেলাত ঘোঁৰা দান দিলে মনৰ কামনা পূৰণ হয় ৷ যাৰ বাবে নৱবৰ্ষত এই মেলাত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়( 75 years of ghora mela in Assam) ৷

ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ দ্বিতীয় দিনটোত যোৰহাটবাসীলৈ এটি সু-খবৰ ৷ পুনৰ যোৰহাটত মুকলি হ’ল ৰাজহুৱা বাছ সেৱা (Public bus services resumed in Jorhat) । মহবন্ধাৰ পৰা যোৰহাটৰ চটাইলৈ চলিব এই বাছ সেৱা । ৰাজহুৱা বাছ সেৱা মুকলি কৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মনে(Jorhat DC) ।

ৰাজৌৰীৰ ডাংগ্ৰীৰ মেইন চকত বহুসংখ্যক গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈ ৰাজৌৰী হত্যাকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী নাগৰিকক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীৰ সমৰ্থনত শ্লোগান দিয়ে (protest for demanding justice to Rajouri killings) । "আমাৰ দাবী হৈছে যে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাই ইয়ালৈ আহি আমাৰ দাবীবোৰ শুনিব লাগে ।" এজন স্থানীয় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এনেদৰে কয় ।

খাৰুপেটীয়াত এইবাৰ কমলাৰ খেতি (Orange Farming in Kharupetia) । ফলে ফুলে ভৰি পৰিছে কমলা গছ ৷ বহু কেইবিঘা মাটিত চাইনিজ কমলাৰ‌ খেতি কৰি অধিক উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য এগৰাকী খেতিয়ক জৰিপ আলিৰ ৷ খেতিকৰ্মত নিয়োজিত ধনতকৈ তিনিগুণ উপাৰ্জনৰ আশা ।

মঙলবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ আহিব দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Rajnath Singh to Arunachal visit) । পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটলৈ আহিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী । তাত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব ।

কেইজনমান উদ্যমী যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে সেউজ বিপ্লৱৰ । দিনৰাতি একাকাৰ কৰি পথাৰত সোণাৱালী সপোন ৰচাৰ প্ৰয়াস যুৱককেইজনৰ । ৫০ বিঘা মাটিত সৰিয়হৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিৰ্দশন দেখুৱাইছে যুৱককেইজনে (Mustard Cultivating in Rangia) ।

মেক্সিকোৰ এখন কাৰাগাৰত বন্দুকধাৰীয়ে চলালে আক্ৰমণ । উত্তৰ মেক্সিকোৰ ছিউদাদ জুয়াৰেজ চহৰৰ এখন কাৰাগাৰত চলোৱা এই আক্ৰমণত কাৰাগাৰৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীসহ ১৪ জনৰ মৃত্য়ু (Armed attack on Mexican prison leaves 14 dead) ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৫নং বাশবাৰীত এগৰাকী ন-বোৱাৰীৰ মৃত্যু ৷ মৃত বোৱাৰীগৰাকীৰ নাম ছালেমা খাতুন ৷ কিন্তু ছালেমা খাতুনৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ, এয়া মৃত্যু নহয় এয়া হত্যাকাণ্ডহে ৷

দেওবাৰে সন্ধিয়া চিৰাঙৰ ৰুনিখাতা বন বিভাগে চোৰাংভাৱে কাঠ কঢ়িয়াই নিয়া ১৪ চকীয়া এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Smuggled timber seized)৷ জিলাখনৰ টুক্ৰাঝাৰৰ পৰা পাট্টালেণ্ডৰ কাঠ বুলি কৈ চোৰাংভাৱে বহিঃৰাজ্যলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ পথতে বন বিভাগৰ তালাচীত জব্দ হয় কাঠখিনি (Smuggling of timber to other states)৷