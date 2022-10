বিদ্যালয়ৰ জমা ধনত চকু সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মিছন সঞ্চালকৰ (Sarba Shikhya Abhiyan) । বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধানক জমা ধন ওভতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ ।

ডিব্ৰুগড়ত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(AASU protest in Dibrugarh)। প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আঞ্চলিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ(Assamese news bulletin closed at Dibrugarh AIR) ।

অৰুণাচলত বিটিআৰ প্ৰশাসনে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ স্মৃতিত জনজাতীয় নেতাগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু তেঁওৰ সোৱঁৰণত প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে(Upendranath Brahma statue to be built in Arunachal) । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লৱাৰ চিয়াং জিলাৰ নাৰি মহকুমাত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পিতৃ স্বৰূপ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তি আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে চৰকাৰী চাউলৰ চোৰাং (Smuggling of PDS rice in Assam) বেহা । ইয়াৰ মাজতে বৰপেটা জিলাৰ হাউলীৰ (PDS rice from Haowli in Barpeta district) পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী চাউলভৰ্তি ট্ৰাক এখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে (PDS rice seized at Barama)।

বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ যদিও এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাতে আছে । তেওঁক ভেণ্টিলেটৰ ছাপ'ৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে (Neel Pawan Baruah in ventilator support) । জিএমচিএইচৰ চিকিৎসকসকলে সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে । এই কথা আজি প্ৰকাশ কৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক ডাঃ অভিজিৎ শৰ্মাই (GMCH Superintendent Abhijit Sarma)।

ৰাজ্যত মিঞা মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে (Miya museum controversy)। ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত মিঞা মিউজিয়াম স্থাপন কৰা অসম মিঞা পৰিষদৰ সভাপতি এম মহৰ আলীক আৰু উপ-সভাপতি আব্দুল বাতেনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Mohar Ali arrested for Miya museum controversy)। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আৰক্ষীৰ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে প্ৰকাশ কৰে (Modi close association with Ramoji Rao) । তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা বহুতো বাৰ্তালাপৰ কথাও স্মৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । লগতে সমাজসেৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত ৰামোজী ৰাওৰ অৱদানক প্ৰশংসা কৰে (Ramoji Rao contributions to nation building) ।

১ নৱেম্বৰৰ পৰা অসমত সাংগঠনিক শক্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো অসম যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হ'ব (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) । এই যাত্ৰাত পদব্ৰজে ৮৩৫ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰা হ'ব । এদিনত ১৫ পৰা ২০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰা হ'ব ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ ৩৪নং অভয়াপুৰী উত্তৰ বিধান সভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাণ্ডাৰা, ৬নং জামদহা ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থাই জ্বলা-কলা খুৱাইছে আঞ্চলবাসীক(Pathetic road condition in Abhayapuri) । এজাক বৰষুণতে একাঠু বোকাময় হৈ পৰে জামদহাৰ প্ৰতিটো পথ(Communication devastated in Abhayapuri) ।

হোৱাটছ এপত দিয়া হৈছে Create Call linkৰ নতুন সুবিধা (Create Call link features in WhatsApp)। Zoom বা Google Meetৰ দৰেই একে সময়তে অধিক লোকে গ্ৰুপ ভিডিঅ' কলত যোগদান কৰিব পাৰিব । এই সুবিধা কেনেদৰে ল'ব পাৰিব ?