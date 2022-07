নীৰৱ মোডীৰ প্ৰায় 253.62 কোটি টকাৰ সম্পত্তি, গহনা আৰু বেংক পুঁজি বাজেয়াপ্ত ইডিৰ(ED Seized Nirav Modi's assets worth Rs 253 cr) ৷ ইডিয়ে হংকঙৰ পৰা বাজেয়াপ্ত কৰে এই সম্পত্তিবোৰ ৷ পলাতক ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ধাৰাৰ 420, ধাৰা 467, ধাৰা 471 আৰু ধাৰা 120-বিৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ।

৬৪ দিনৰ অন্তত টীয়কৰ আপোন গৃহত উপস্থিত হ’ল বর্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ৷ দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত জীয়ৰী কাষত পাই আৱেগিক হ’ল পিতৃ-মাতৃ ৷ উল্লেখ্য যে, ফেচবুকত কবিতা লিখি কাৰাগাৰত বন্দীত্বৰ জীৱন কটোৱা টীয়কৰ বর্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁয়ে অৱশেষত জামিন লাভ কৰে (Barshashree Buragohain Releases) । মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে বর্ষাশ্ৰীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ (Barshashree Buragohain granted bail) পিছতে বর্ষাশ্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে আনন্দত আত্মহাৰা হৈছিল বর্ষাশ্ৰীৰ শুভাকাংক্ষীসকলো ।

CBSEৰ দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ৯৯.৮০% লাভ কৰি জিলিকি উঠিল বিশ্বনাথৰ লোচনা বাচটোলা (Lochana Bastola shine in CBSE exam result 2022)৷

65 দিন কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰ কুঠৰীত কটোৱাৰ পাছত শুকুৰবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাই (Barshashree Buragohain releases)। সামাজিক মাধ্যমত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগত 18 মে’ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ৷ দুয়া মাহতকৈও অধিক কাল গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পাছত কালি জামিন মঞ্জুৰ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে (Barshashree Buragohain granted bail)৷

শুকুৰবাৰে আৰ জে ডিৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হোৱাৰ পিছতে দিল্লীৰ এইমছ হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিছে চিকিৎসকে । বৰ্তমান জীয়েক মিছা ভাৰতীৰ দিল্লীত থকা বাসগৃহত থাকিব আৰ জে ডিৰ মুৰব্বীগৰাকী । বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাবৰী দেৱীৰ 10, চাৰ্কুলাৰ ৰোডৰ বাসগৃহত চিৰিৰ পৰা পিছলি আহত হৈছিল আৰ জে ডি প্ৰধানগৰাকী ।

শিৱসাগৰত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ সংহাৰ (African swine fever outbreak in Sivasagar) ৷ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসন জাৰি কৰিছে ১৪৪ ধাৰা ৷ গাহৰি মাংস বিক্ৰিত নিষেধাজ্ঞা (Ban on sale of pork issued in Sivasagar)৷ গাহৰি পালকৰ মাজত হাহাকাৰ ৷

জলন্ধৰত এজন হিন্দু পুৰোহিতক হত্যা কৰি বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত খালিস্তানি সন্ত্ৰাসবাদী(Khalistan Tiger Force) হৰদ্বীপ সিং নিজ্জাৰ । নিজ্জাৰক বিচাৰি NIA ৰ তীব্ৰ অভিযান । পলাতক সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ বিৰুদ্ধে NIA(National Investigation Agency) ই ঘোষণা কৰিছে ১০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ(NIA has announced a reward against Hardeep Singh Nijjar) ।

কলিয়াবৰৰ গোমোঠা গাঁৱৰ ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোক থিতাতে নিহত হয়(Road Accident at Kaliabor) । নিহত লোকজন নৱজ্যোতি বৈশ্য ওৰফে জিতুমণি বৈশ্য বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, ট্ৰাক এখনে এজন চাইকল আৰোহীক বচাবলৈ গৈ বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা জিতুৱে চলাই যোৱা মটৰ চাইকেলখনত সন্মুখৰ তৰফৰ পৰা খুন্দা মাৰে ৷ এই মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় নৱজ্যোতি বৈশ্য ওৰফে জিতুমণি বৈশ্য(One Dead in a Road Accident) ৷

ক'ৰনাৰ প্ৰতিষেধক সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী(Minister of State for Health) ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰৰ বিশেষ তথ্য প্ৰকাশ । বৰ্তমানলৈ ভাৰতে ১০১খন দেশ তথা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক যোগান ধৰিছে ২৩.৯ কোটি ক'ৰনা প্ৰতিষেধক(coronavirus vaccine) । ইফালে বৰ্তমানেও দেশত আৰম্ভ হোৱা নাই ১২ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ Covid19ৰ টীকাকৰণ । (India supplies crores of vaccine doses)

দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে অতিৰিক্তভাৱে ২২ টা ভোট লাভ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৫-১৬ টা ভোট কংগ্ৰেছৰ পৰা পাইছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma on cross voting)৷