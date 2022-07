চীনৰ পৰা নিজৰ মাতৃভূমিক পৃথক কৰিব বিচৰা নাই যদিও লোকসকলৰ অধিক স্বাধীনতা বিচাৰিছে ধৰ্মগুৰু দালাই লামাই (Dalai Lama demands autonomy of Tibetans)। চীনৰ মানুহে ক্ৰমান্বয়ে উপলব্ধি কৰিছে যে তেওঁ তিব্বতৰ স্বাধীনতা বিচৰা নাই; কিন্তু ইয়াৰ বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ স্বাধীনতা আৰু সংৰক্ষণ বিচাৰিছে । জম্মুত উপস্থিত হৈ সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত এই মন্তব্য কৰে দালাই লামাৰ ।

চৰকাৰী ভূমি চমজাই লবলৈ অহাৰ বাবেই লাট মণ্ডলক প্ৰহাৰ বেদখলকাৰীৰ ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে সেই ভূমিত বসবাস কৰি থকা লোককেইজনৰ ঘৰত উচ্ছেদ অভিযান চলালে জিলা প্ৰশাসনে (Eviction drive carried out by district administration at Dalgaon)৷

পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ৷ স্বামী দিল্লীত থকাৰ সুযোগ লৈ এদিন কথা পাতিয়েই নতুনকৈ প্ৰেমত পৰিছিল দুই সন্তানৰ মাতৃয়ে (Mother fell in love) ৷ পৰিনতি- প্ৰেমিকাৰ ঘৰতেই ৰাজহুৱা কিল খালে প্ৰেমিকে (Youth beaten up by a mob) ৷

অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্য্যালয়ত মহিলা আৰু শিশু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা (Discussion on women and child protection)। চি আই ডিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা বৈঠকখনত উপস্থিত থাকে মহিলা আৰু শিশু সুৰক্ষাৰে জড়িত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগ, বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা, শিক্ষানুষ্ঠান, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছচিয়েল চায়েন্সৰ প্ৰতিনিধি ।

ৰাজ্যৰ চাউতাল সকলৰ নিজা জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় থকাৰ পিছতো চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক হিচাপে উল্লেখ কৰি অহা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰিলে চাওতাল জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে (Santal Student Union demanding community recognition of Santal) ৷ নিজস্ব ভাষা আৰু জনগোষ্ঠীয় স্বীকৃতিৰ দাবীত পথাৰত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ ৷

দাৰ্জিলিঙৰ শৈলচহৰৰ ৰাজভৱনত উপস্থিত হৈ পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক সাক্ষাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তক বিশ্ব শৰ্মাৰ (Assam CM meets West Bangal CM) ৷ দাৰ্জিলিঙৰ ৰাজভৱনত বুধবাৰে দুয়োকে সাক্ষাৎ কৰে ড৹ শৰ্মাই ৷ জগদীপ ধনকাৰ আৰু মমতা বেনাৰ্জীক ফুলাম গামোচা উপহাৰ যাঁচে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Mamta Banerjee meets Himanta Biswa Sarma) ৷ একেদৰে মমতা বেনাৰ্জীয়েও ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ দিলে পশ্চিমবংগৰ এখন গামোচা ৷

২৭ আগষ্টত ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতে(RSS Chief Mohan Bhagwat to visit Tripura) । অমৰপুৰৰ চাৰবঙত শান্তিকলি আশ্ৰমৰ মন্দিৰ উদ্বোধন কৰাৰ উদ্দেশ্যে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ ভাগৱতৰ । ২৭ আগষ্টত অমৰপুৰত শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিব মোহন ভাগৱতে(RSS Chief Mohan Bhagwat to inaugurate temple in Tripura on August 27) ।

ত্ৰিপুৰাৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি তথা অগ্নিপথ আঁচনি বাতিল কৰাৰ দাবীত ২১ জুলাইত তিনিখন জিলাত ২৪ ঘন্টাৰ বন্ধ আহ্বান জনাইছে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে(Congress protests in Tripura on July 21) । ৰাজ্যখনৰ উত্তৰৰ উনাকোটি আৰু ধলাইসহ তিনিখন জিলাত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছে(Congress calls for bandh in three districts) ।

বাংগালুৰুত গ্ৰেপ্তাৰ আলফাৰ লিংকমেন ৷ কৰ্মৰত শদিয়াৰ ৰঞ্জিত গগৈ নামৰ যুৱকজনক কৰ্মস্থলীৰ পৰাই আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে (ULFA linkman arrested from Bengaluru)। বাংগালুৰুৰ পৰাই আটকাধীন ৰঞ্জিত গগৈয়ে আলফা নেতা জ্ঞান অসমৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন কৰি আহিছিল ।

ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ল মুখ‍্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ স্কুটীত উঠি বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ(Assam CM Visits Flood Affected Areas of Rangia) ৷