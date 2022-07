গেৰুৱা হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় ৷ কিয়নো ৯ জুলাইত ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেল গাৰ্ডেনটিনত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা (BJP state meeting will be held in Dibrugarh on July 9) ৷ এই সভাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM will attend BJP state meeting in Dibrugarh), বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৪০ খন সাংগঠনিক জিলাৰ সভাপতি, জিলা প্ৰভাৰী, সহ-প্ৰভাৰী আৰু ৰাজ্যিক মৰ্চাৰ সভাপতিসকল ৷

টুইটাৰ আৰু টেছলাৰ মুৰব্বী এলন মাস্কৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে সংঘাতৰ । মাস্কে বিচৰা ধৰণে তথ্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই টুইটাৰে । যাৰ বাবে টুইটাৰ ক্ৰয়ৰ চুক্তি বাতিল কৰিছে এলন মাস্কে (Elon Musk terminates USD 44 billion deal for Twitter)। যোৱা এপ্ৰিল মাহত মাস্কে টুইটাৰ ক্ৰয়ৰ ঘোষণা কৰিছিল ।

অমৰনাথত ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা (Amarnath Cloud Burst) ৷ এতিয়ালৈ 15 গৰাকী লোক মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে অৰ্ধশতাধিক লোক সন্ধাহীন (Many people died and missing)৷

মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি সন্ধিয়া দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্য়খনৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত কৰে (CM Dr Himanta Biswa Sarma Meet home minister Amit Shah At Delhi)। মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতি সম্পৰ্কে মৌখিকভাবে অৱগত কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক ।

শুক্ৰবাৰে মাছখোৱা প্ৰাগজ্যোতিষ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অভিনন্দন অনুষ্ঠান (Congratulations ceremony by All Assam Students Union )৷ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাত স্থানপ্ৰাপক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক আছুৰ অভিনন্দন আৰু সম্বৰ্ধনা ৷ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি দীপাংক নাথ, সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা, অসম সাহিত্য সভা সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ড৹ জয়ন্তী চুতীয়া ।

এটা বিধ্বস্ত পথে জলা-কলা খুৱাইছে টীয়কৰ তামুলীছিগা মুছলিমবাসীক (Poor Road condition at Teok) ৷ এজাক বৰষুণতে কদৰ্য ৰূপ ধাৰণ কৰা পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী ৰাইজে ।

টীয়ক আৰক্ষী থানাৰ নিকট দূৰৰ পৰা দুদিনত চুৰি দুখনকৈ মটৰচাইকেল (Bike stolen from teok) ৷ চাকৰিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আহিছিল দুই যুৱক ৷ কিন্তু টীয়ক আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ পৰাই চোৰে তেওঁলোকৰ বাইক লৈ উধাও হয় ৷

তেজপুৰত উপস্থিত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ(Zubin Garg in Tezpur) । মুকলি কৰিলে তেজপুৰ গটঙাৰ মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰাৰ নতুন শ্ব' ৰূম অশোক মটৰছৰ “মহাভৈৰৱ অটো এল এল পি”ত Scorpio N নতুন মডেল(Zubin Garg launches new model Scorpio N)ৰ গাড়ীখন মুকলি কৰি জুবিনে সুঁৱৰিলে কাঞ্চনজংঘা শ্বুটিঙৰ কথা ৷ তেজপুৰলৈ অচিৰেই আহিব আৰু তেজপুৰক লৈ কেবাটাও পৰিকল্পনাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দোহাৰিলে জুবিনে গাৰ্গে ৷

ধুবুৰীত ঈদ উদযাপন সন্দৰ্ভত ঈদগাহ, মছজিদ সমিতিৰে জিলা প্ৰশাসনৰ বৈঠক (District administration meets mosque committee on Eid celebrations in Dhubri)। শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে ঈদ উদযাপনৰ পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰখাৰ আহ্বান ধুবুৰীৰ উপায়ুক্তৰ । প্ৰচলিত আইন, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে কৰিব লাগিব কুৰ্বানি (Eid al-Adha)।

সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি ঈদৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে (Eid Ul Adha celebration in Guwahati ) ৷ মহানগৰীৰ বজাৰত কুৰ্বানিৰ বাবে ছাগলী ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ গ্ৰাহকৰ ৷