শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জালত এসময়ৰ প্ৰতাপী শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইন(Former education officer Anwar Hussain arrested in Sivasagar) ৷ অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনা নামৰ সংগঠনটোৱে ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত আটক আনোৱাৰ হুছেইন ৷ 18 বছৰ নোহোৱাকৈ একাংশক শিক্ষক পদত নিযুক্তি দিয়াৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ আনোৱাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ৷

বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি পদত জ্যেষ্ঠ তথা অভিজ্ঞ কংগ্ৰেছী নেতাক বঞ্চিত কৰি কনিষ্ঠ যুৱকক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাত ক্ষোভিত বৰপেটাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাসকল ৷ যাৰবাবে জিলাখনত কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন পদৰ পৰা সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগৰ কৰে 13 গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই (13 senior Congress leaders resign from Barpeta Congress) ৷

পেৰিছৰ ষ্টেড ডি ফ্ৰান্সত চেম্পিয়নছ লীগৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হয় (Champions League 2022 final)। অতি ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনত একমাত্ৰ গলটো কৰিবলৈ সক্ষম হয় ব্ৰাজিলিয়ান উইঙ্গাৰ ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰে । ৰিয়েল মাদ্ৰিদে চতুৰ্দশ ইউৰোপীয় খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চীনৰ পৰা কোনো পি পি ই কিট ক্ৰয় কৰা নাছিল ৷ এই মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । সেই বিশেষ বিমানেৰে অন্য সামগ্ৰীহে অনা হৈছিল বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

এজন অ’লা চালকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিক নিকিতা জৈনক অপদস্থ কৰাৰ বিষয়টো টুইট যোগে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লব গোপাল ঝাঁক বাহনখনৰ নম্বৰসহ অৱগত কৰে । অৱশেষত বাহনখনৰ নম্বৰৰ আঁত ধৰি চালকজনৰ মবাইল ফোনৰ অৱস্থিতিৰ সহায়ত বিয়লি লখৰাৰ সমীপত বাহনখন জব্দ কৰাৰ লগতে চালকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

শনিবাৰে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান (আই আই টি) গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ (External affairs minister visits IIT Guwahati) আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ গুৱাহাটীস্থিত আই আই টিত উপস্থিত হৈ অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ডিফুত কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন দলৰ প্ৰায় ছয় শতাধিক কৰ্মীয়ে যোগ দিলে বিজেপিত ৷ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত এইসকল লোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে দলটোত ।

শিখা শৰ্মা বা তৃণমূল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাবে কোনো ফেক্টৰ নহয় (Trinamool Congress is not a factor for BJP) ৷ শিখা শৰ্মাই ধুবুৰী, মানকাছাৰ, দক্ষিন শালমাৰাৰ পমুৱা মুছলমানৰ এলেকাত ঘূৰি থাকক ৷ শনিবাৰে এক অনুষ্ঠাত উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (BJP president Bhabesh Kalita in Nalbari) ৷

চীনৰ পি পি ই কিট কেলেংকাৰীক লৈ ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা (PPE kit scam in Assam)। বিজেপিৰ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাইজক দিছে বুজনি । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে অসমে চীনৰ পি পি ই কিট গ্ৰহণ কৰা নাছিল । ধনো পৰিশোধ কৰা নাছিল চৰকাৰে । সংবাদমাধ্যমৰ বাতৰিৰ কোনো সত্যতা নাই ।

চিট বেল্ট মাৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলাই ফ্লাইট এটেনডেণ্টগৰাকীৰ ভিডিঅ' মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ লগতে ঘুচিয়াই দাঁত ভাঙি (punching flight attendant) দিয়ে ৷ ফ্লাইটখনৰ অন্যা যাত্ৰীসকলে মহিলাগৰাকীক ধৰিবলৈ আহোঁতেই এটেনডেণ্টগৰাকীৰ চুলিত ধৰি তুমুল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত কৰে ৷