দৰং জিলাৰ ঐতিহাসিক পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহক সঠিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই । লোকসভাত সংসদৰ নিয়ম ৩৭৭ৰ অধীনত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো লিখিত ৰূপত উপস্থাপন কৰে সাংসদ শইকীয়াই (Dilip Saikia writting under Rule 377 of Parliament) ৷ উক্ত স্থানক ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক আৰু পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে আহ্বান ।

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা বিলাসীপাৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ মূল খলনায়ক (Gang of devils group arrested) ৷ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ আগমনিৰ হালাকুৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গেং অৱ ডেভিল গ্ৰুপৰ ছিনিয়ৰ বছ আখিৰুল ইছলাম, মিনহাজুল কৰিম আৰু সহিদুল ইছলামক ।

২০১৭ চনৰ 13 নৱেম্বৰত আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত টিফুক বাগিচাত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছিল দুটাকৈ বন্যহস্তীৰ (Wild elephants killed by electrical wires) ৷ এই ঘটনাই অতিক্ৰম কৰিলে সম্পূৰ্ণ পাঁচটা বছৰ ৷ কিন্তু আজিকোপতি এই সন্দৰ্ভত নহ’ল কোনো তদন্ত ৷

ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বৰ্তমান এক অতি স্পৰ্শকাতৰ পৰ্যায়ত আছে । কেইবাবাৰো কূটনৈতিক আলোচনা হোৱা সত্ত্বেও 2020 চনত গালৱান উপত্যকা সীমান্ত সংঘৰ্ষৰ পিছৰে পৰা সম্পৰ্ক তিক্ত হৈ পৰিছে দেশ দুখনৰ মাজত (Galwan valley border conflict) । ইয়াৰ পিছতে টাৱাঙত ভাৰত-চীন সেনাৰ সংঘৰ্ষক লৈ আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত । এই প্ৰসংগত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰশাসনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে(White House react on Indo China Border clash ) ।

তৃতীয়টো বিশ্বকাপ খিতাপ অৰ্জনৰ আশাত বন্দী আৰ্জেণ্টিনা । ষষ্ঠবাৰলৈ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দলটো (Argentina in FIFA world Cup final)। মঙলবাৰে ক্ৰোৱেছিয়াক ৩-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি কাটাৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে মেছিৰ দলটোৱে ।

বৰপেটাৰোডত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত এক পথ দূৰ্ঘটনাত এজন যুৱক নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (Road accident at Barpeta Road)৷ নিহত যুৱকজন দীপক ঘোষ বুলি জানিব পৰা গৈছে (one youth death in accident at Barpeta Road) ৷ ইপিনে,গুৰুতৰভাৱে আহত ৰূপম সৰকাৰক সংকটজনক অৱস্থাত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Fakhruddin Ali Ahmed Medical College and Hospital) ৷

টাৱাংকাণ্ডৰ উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে তেজপুৰৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ এয়াৰ পেট্ৰ’লিং (Air patrolling at Tezpur)৷ টাৱাং জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ পাচতে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰো (IAF Combet Flying patrolling at Tezpur) ৷

10 জানুৱাৰী, 2023ত ৰচনা হ’ব আন এক ইতিহাস ৷ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী যাত্ৰা হ’ব ভাৰতত (Longest luxury river cruise)৷ যাত্ৰাৰ সংগী হ’ব গংগা বিলাস (Ganga Vilas Cruise)৷

বিহাৰত বিষাক্ত সুৰাপান কৰি মৃত্যু হৈছে পাঁচজন লোকৰ ৷ বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুজন লোক ৷ বিষাক্ত সুৰা সেৱনৰ ফলতেই পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে চিকিৎসকে (Drinking poisonous liquor in Bihar) । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ পিছতহে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসকে ৷

আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিভাগত বৃহৎ ৰদ-বদল ৷ বহু শীৰ্ষ বিষয়াৰ সলনি হ’ল পদ আৰু ঠিকনা (Reshuffle in Assam police)৷