লভিতা নাটকক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে (Lavita controversy)। নলবাৰীত 'লভিতা' মঞ্চস্থ হোৱাৰ পাছতে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আৰু নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে । 'লভিতা'ৰ নতুন নামক লৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ ।

কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে (Droupadi Murmu will attend several government functions) । আই আই টি গুৱাহাটীত উদ্বোধন কৰিব ছুপাৰ কম্পিউটাৰ সুবিধা থকা 'পৰম কামৰূপা’। ভার্চুৱেলী মুকলি কৰিব ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতাল । ১৪ অক্টোবৰত মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পাছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । মুকলি কৰিব কেইবাটাও আঁচনি ।

আহিনৰ বানত ডুব গৈছে ফেৰী ঘাট । এনে ক্ষেত্ৰত যিকোনো মূৰ্হুতত বন্ধ হ’ব পাৰে নিমাতী মাজুলী ফেৰী সেৱা (Nimati Majuli ferry service will be stopped ) ৷ যোৱা কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰা-নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ (Ferry service may closed due to heavy rain)। বাঢ়নীপানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ফেৰী থোৱা ৰেম্পসমূহো ।

গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং (Guwahati-North Guwahati Bridge) নিৰ্মাণস্থলীত অঘটন । ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি সন্ধানহীন এজন শ্ৰমিক (Construction worker missing) । কৰ্মৰত অৱস্থাত নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰিল শ্ৰমিকজন (Falling into Brahmaputra river) । শ্ৰমিকজনৰ নাম শ্বাহৰুখ আলী (22) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অমৰ সৃষ্টিক বিকৃত কৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে আৱাহন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সন্থা (Cultural Journalist Association of Assam)৷ নাটকখনৰ প্ৰদর্শনী বন্ধৰ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে ৷

কলিয়াবৰত অস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ 4 যুৱক (Youth arrested with arms in Kaliabor)৷ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাৰি অপৰাধীক ৷ কলিয়াবৰৰ শাকমুঠিয়া চাহ বাগিচাৰ ২০ নম্বৰ লাইনৰ পৰা নিশা জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে অস্ত্ৰসহ আটক কৰে অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত তিনি অপৰাধীক ৷

ত্ৰিপুৰাৰ পৰা দেশৰ বাকী অংশলৈ ৰে'ল যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নীত কৰাৰ বাবে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে চৰকাৰে (Rail connectivity in Tripura)। ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ পৰা বাংলাদেশলৈ ৰে'ল সেৱা উন্নীত কৰাৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰে'ল বিভাগে । অতিশীঘ্ৰে আগৰতলা-আখাউৰা সংযোগী ৰে'লপথৰ কামো সম্পূৰ্ণ হ'ব ।

মৰিয়নীত ৰে’লৰ খুন্দাত আহত তৃতীয়জনী বন্যহস্তীৰ মৃত্যু (Wild elephant injured after being hit by train) ৷ বন বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই হাতীজনীয়ে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ অভিযোগ ৷

ভাৰতত নতুন ৫জি ফোন মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ন’কিয়াই (Nokia new 5G phone launce in India)। এই ফোনটো ভাৰতত পৰৱৰ্তী 5G স্মাৰ্টফোন হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব । কোৱা হৈছে যে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে এই ফোনটো লঞ্চ হ'ব । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আৰু মূল্যৰ বিষয়ে জানি লওক-

দুৰ্গা পূজাৰ পাছৰে পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ প্লাৱিত হৈছে জোনাই মহকুমাৰ বহু অঞ্চল (Flood in Jonai)। শিৱগুৰীৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী সকলো এতিয়া পানীত বুৰ গৈছে । বাসস্থান, খাদ্য, খোৱাপানীৰ সংকটে দেখা দিছে অঞ্চলটোত ।