কাছাৰ,২৯ এপ্ৰিল : ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Assam Police encounter)। এইবাৰ কাছাৰ জিলাত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Police encounter at Cachar)। সোনাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আওলিয়া টিলাত সংঘটিত এই এনকাউণ্টাৰত আহত এটা ডকাইত (One robber injured in police firing at Cachar)। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ছামিম আহমেদ লস্কৰ নামৰ ডকাইতটো ।

উল্লেখ্য যে সোনাই কচুদৰমৰ বাসিন্দা ছামিম আহমেদ লস্কৰক আৰক্ষীয়ে ডকাইতিৰ অভিযুক্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে সোধাপোছাৰ অন্তত জানিব পাৰিলে যে লস্কৰে দুখন চুৰি মটৰ চাইকেল আওলিয়া টিলাত লুকুৱাই ৰাখিছে । শুকুৰবাৰে পুৱা ডকাইত ছামিম আহমেদক আৰক্ষীয়ে আওলিয়া টিলালৈ লৈ যায় আৰু এই ঠাইৰ পৰা মটৰ চাইকেল দুখন উদ্ধাৰ কৰে ।

সেই সময়তে লস্কৰে আৰক্ষীৰ এজন জোৱানক ঠেলি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে । আৰক্ষীয়ে বাধ্য হৈ ছামিম আহমেদ লস্কৰক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে ছামিম আহমেদৰ ভৰিত গুলী লাগে । আহত ডকাইতটোক শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

