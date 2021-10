11 বজাৰ দহটা শীৰ্ষ সংবাদ-

আজি ‘The Assam Tribune’ বাতৰি কাকত গোষ্ঠীৰ জন্মদাতা তথা ক্ৰীড়া সংগঠক ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা(Radha Govinda Baruah)ৰ ওপজা দিন ৷ অসমীয়াৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁক ‘আধুনিক অসমৰ স্থপতিবিদ’ (The Architect of Modern Assam) হিচাপে সন্মানিত কৰা হয় ৷

কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ বৈঠকত মোডী চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক নীতিক সমালোচনা কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীৰ ৷ ২০১৯ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ দ্বিতীয়বাৰ পৰাজয়ৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে দলৰ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছত দলটোৰ নেতৃত্ব দি থকা ছোনিয়া গান্ধীয়ে মোডী চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক নীতিক ধাৰাবাহিকভাৱে সমালোচনা কৰি আহিছে ।

কৃষিকৰ্মৰে অসমীয়াগিৰি দেখুৱাইছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাঙে(Bipin Chawdang) ৷ ক’ভিড 19(Covid 19) মহামাৰীয়ে বিপৰ্যস্ত কৰি তোলাৰ সময়তে 12 বিঘা মাটিত পুখুৰী খান্দি মৎস্য পালন কৰাৰ লগতে হাঁহ-কুকুৰা, নেমু, তামোল-পাণৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ মুকলি কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৷ শনিবাৰে তেওঁৰ ফিচাৰী পাৰ্ক(Fishery Park)ত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা(Bimal Borah) আৰু যোগেন মহন(Jogen Mohan) ৷

সকলোৱে জানে দেশৰ দ্ৰুত উন্নয়নশীল চহৰবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰু । ইতিমধ্যে স্মাৰ্ট চিটিৰ বিশেষ প্ৰকল্পৰ কামো চলি আছে চহৰখনত । কিন্তু চহৰখনৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপৰ বিষয়ে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব ।

তেজৰ দৰে ৰঙা হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক নামদাং নদী । কিয় , কাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ? সবিশেষ জানো আহক ৷

ফিল’বাৰী চিনিয়ৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আছুক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ৷ বৰ্তমান সময়ত ৰাজনৈতিক দলৰ পিছে পিছে ছাত্ৰ সন্থা ঘূৰি ফূৰে বুলিও মন্তব্য কৰে একালৰ আছু নেতা তথা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক দিৱস(International Day for the Eradication of Poverty)ৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বৰ দৰিদ্ৰতা(Poverty) হ্ৰাস আৰু নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে উপায় বিচাৰি উলিওৱা ৷ লগতে দৰিদ্ৰতাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সংগ্ৰামক স্বীকাৰ কৰা ।

1947 চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিলেও স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম বহু পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে শেষ উশাহ পৰ্যন্ত মাতৃভূমিৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা সংগ্ৰাম, ত্যাগ আৰু ইচ্ছাই সঁচা অৰ্থত সকলোকে স্বাধীনতাৰ মূল্যক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ হাৰিয়ানাত হিছাৰৰ স্বাধীনতাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া অখ্যাত নায়কসকলৰ বলিদানো তেনে এক কাহিনী ৷ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম যুদ্ধ হিচাপে আখ্যা দিয়া 1857 চনৰ সময়খিনিয়ে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে এই অখ্যাত নায়কসকলৰ বলিদানৰ কাহিনী ৷

অৱশেষত অন্ত পৰিল ফিল'বাৰী ছিনিয়ৰ ছিকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বিতৰ্ক । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক, দল-সংগঠন, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে ফিল'বাৰী অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল ৰাজহুৱা সভা । উক্ত ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে সকলোৱে সহমত প্ৰকাশ কৰা কথা সদৰী কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই ৷

কলগাছিয়াত চুৰি হোৱা মটৰ চাইকেল উদ্ধাৰ । মটৰ চাইকেলখন শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাছমাৰী ঘাটৰ পৰা বিগত ডেৰ বছৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল । সম্প্ৰতি বাইক চোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ।