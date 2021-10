1 বজাৰ দহটা শীৰ্ষ সংবাদ-

দেওবাৰে বিয়লি ভাগত হেঙেৰাবাৰীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপি(BJP) দলত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ(Pwan Singh Ghatowar)ৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰে(Pranjal Ghatowar) ৷ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰৰ উপৰিও বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী পৃথ্বী মাঝিৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ মাঝি আৰু ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ পুত্ৰ গৌতম ধানোৱাৰে ৷

ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে দুবছৰে বন্ধ আছিল সকলো ৷ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল কোনো উৎসৱ-পাৰ্বণ ৷ চৰম লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল মৃৎ শিল্পীসকল ৷

উপ-নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । শাসক-বিৰোধী সকলো তৎপৰ হৈছে উপ নিৰ্বাচনক লৈ । থাওৰাত শাসক দলৰ সমান্তৰালভাৱে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ দলে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ জয় নিশ্চিত বুলি অখিল গগৈয়ে দাবী কৰাৰ পাছতে কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ বিমল বৰাৰ দাবী উপ নিৰ্বাচনত উন্নয়নৰ সপক্ষে ভোট দিব ৰাইজে ।

আজি ‘The Assam Tribune’ বাতৰি কাকত গোষ্ঠীৰ জন্মদাতা তথা ক্ৰীড়া সংগঠক ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা(Radha Govinda Baruah)ৰ ওপজা দিন ৷ অসমীয়াৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁক ‘আধুনিক অসমৰ স্থপতিবিদ’ (The Architect of Modern Assam) হিচাপে সন্মানিত কৰা হয় ৷

কৰ’ণা কালৰ পিছত অসমৰ ছবিগৃহত আহিব প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি 'লাইফ ইন এ পাপেট' ৷ পুতলা নাচ সংস্কৃতিৰ জীয়া সংগ্ৰামৰ ছবি 'লাইফ ইন এ পাপেট' ৷ ছবিখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী 'লাইফ ইন এ পাপেট'ৰ পৰিয়ালবৰ্গ ৷

The Assam Tribune ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা ক্ৰীড়া সংগঠক ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা(Radha Govinda Baruah)ৰ 121 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে টিংখাঙত ক্ৰীড়া দিৱস (Sports Day) উদযাপন ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী(BJP)ৰ টিংখাং মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা ক্ৰীড়া দিৱসত উপলক্ষে এখনি প্ৰাইজমানি মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা(Marathon Competition) অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

কলগাছিয়াৰ জাউৰিমাৰী আৰু চিকনী গাঁৱত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে গোপনে চলাই গৈছে কাঠ ফলা মিল ৷ এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক অৱগত কৰা হৈছে যদিও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নাই ৷ বন বিভাগৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন !

পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সম্প্ৰতি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰি পেলাইছে । প্ৰতিদিনে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিত চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশৰ জনসাধাৰণ । চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজ তথা দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।

দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক দিৱস(International Day for the Eradication of Poverty)ৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বৰ দৰিদ্ৰতা(Poverty) হ্ৰাস আৰু নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে উপায় বিচাৰি উলিওৱা ৷ লগতে দৰিদ্ৰতাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সংগ্ৰামক স্বীকাৰ কৰা ।

কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ বৈঠকত মোডী চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক নীতিক সমালোচনা কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীৰ ৷ ২০১৯ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ দ্বিতীয়বাৰ পৰাজয়ৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে দলৰ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছত দলটোৰ নেতৃত্ব দি থকা ছোনিয়া গান্ধীয়ে মোডী চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক নীতিক ধাৰাবাহিকভাৱে সমালোচনা কৰি আহিছে ।