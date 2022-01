2022 বৰ্ষৰ 19 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈ পৰিছে (Assam Government's cabinet meeting) ৷ উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব হাফলং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভা কক্ষত ৷ সেয়ে মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 14 গৰাকী মুখ্য সচিবৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ চৰকাৰী বিষয়াৰ সৈতে উপস্থিত হ'ব হাফলঙত (CM Himanta Biswa Sarma in Haflong) ৷

সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত নতুনকৈ ৬৯৮২ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । বিশেষকৈ মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভয়াৱহ ৰূপত বাঢ়ি আছে (COVID cases in Guwahati) ৷ ভোগালী বিহুৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্য তথা গুৱাহাটীত ক’ভিড-19 ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

১ ফেব্ৰুৱাৰাৰী পৰা আৰম্ভ হ’ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সদ্ভাৱনা প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কাম (Project Sadbhawna of Assam government) । জনতা ভৱনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ পুনৰ মূল্যায়ণেৰে জনসাধাৰণলৈ উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনায় ৷

যোৰহাটৰ আছু নেতা অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৮৮০ পৃষ্ঠাৰ কেচ ডায়েৰী আৰু ৩৩৯ পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট সোমবাৰে দাখিল কৰিলে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে (jorhat police file charge sheet for animesh bhuyan murder case) ৷ যোৱা ২৯ নৱেম্বৰত যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত এদল লোকে ছাত্ৰ নেতা অনিমেশ ভূঞাক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল (Mob lynching in Jorhat) ৷

সোমবাৰে লখিমপুৰত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড (Robbery case at Lakhimpur) ৷ এগৰাকী মুকুতা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰৰ পৰা নগদ প্ৰায় 2 লাখ 50 হাজাৰ টকাসহ বহু লাখ টকাৰ মুকুতা লুটি লৈ যায় ডকাইতৰ দলে (Cash with pearls looted in Lakhimpur) ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অব্যহত থকা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ (Assam police against drugs smuggling)পাচতো কিন্তু একাংশই এই সমূহ কাৰোবাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীয়ে বিশেষ সফলতা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ কেইবাটাও স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ-গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিলে কেইবাজনো লোকক ৷

নগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্তক ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী (Assam cm scolds IAS officer) আৰু নাৰায়ণপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া বিজেপিৰ স্থানীয় বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানক সাক্ষাৎ কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৷

সোমবাৰে তিনিজনীয়া এটা ফৰেনচিকৰ দলে পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰিৰ সমীপৰ ময়নাগুৰিত উপস্থিত (A three member forensic team on Monday morning reached Jalpaiguri) হয় ৷ এই এলেকাতে উৰুকাৰ সন্ধিয়া বিকানেৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনৰ লাইনচ্যুত হৈছিল ৷ দলটোৱে তদন্তৰ খাতিৰত দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰে (Forensic team collects specimens from Bikaner-Guwahati Express accident spot) ।

পিছুৱাই দিয়া হৈছে পঞ্জাৱ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ৷ সেই অনুসৰি পূৰ্বৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সলনি ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব 20 ফেব্ৰুৱাৰীতহে ৷ সোমবাৰে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে সদৰী কৰিছে এই কথা (ECI defers dats for punjab election) ৷

ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মহাপ্ৰয়াণৰ দিনটোতে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য শিল্পীলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা হয় কেইবাটাও বঁটা আৰু সন্মান । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সোমবাৰে বিয়লি সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শিল্পী দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ২০২২ বৰ্ষৰ শিল্পী বঁটা আগবঢ়োৱা হয় আকাশবাণীৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সংগীতকাৰ ড৹ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু বৰেণ্য কণ্ঠশিল্পী পুলক বেনাৰ্জীক (Silpi award to Arpana Bujarbaruah and Pulak Banerjee) ।