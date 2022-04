সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহ পলায়ণ কৰি থকাৰ পিচত অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অভিযুক্ত প্ৰধান শিক্ষক পৰেশ ডেকা । শিক্ষকতাৰ দৰে পৱিত্ৰ বৃত্তিক কালিমা সনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰেশ ডেকাক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে (Headmaster accused of student abuse) ।

গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি(New building of Lakhipur police station inugurated by DGP) কৰা হয় সোমবাৰে ৷ এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ।

এটিএমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ সময়ত সাৱধান হওক আপুনি । কাৰণ এটিএমৰ আশে-পাশে টিঘিলঘিলাই ফুৰিছে প্ৰৱঞ্চকৰ দল । এইবাৰ এটিএমৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে প্ৰৱঞ্চকে ।

চিৰাঙৰ দুটা পৃথক স্থানত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় দুটাকৈ গুলীচালনাৰ ঘটনা(Encounter at two different places in Chirang) ৷ খুংগ্ৰিঙত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত দুজন সন্দেহজনক প্ৰাক্তন NLFB সদস্য নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ মেধিৰ লগতে তেওঁৰ এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী ৷ আন এক ঘটনাত দুজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলৰ গুলীত নিহত হৈছে ৰাজা বড়ো নামৰ এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱক ৷

মাজুলীত মহাবাহুৰ বুকুত সংঘটিত হয় দুটাকৈ অঘটন ৷ মঙলবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জপিয়াই এজন যুৱকে (A youth jumps into Brahmaputra from ferry)৷ কিন্তু কি কাৰণে যুৱকজনে এনেদৰে জপিয়াই, সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ তদুপৰি পুৱা প্ৰায় 8.30 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৱদ্ধ হৈ ৰয় এখন ৰ’পেক্স জাহাজ ৷

বিহুৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত প্ৰথমটো বান (Flood in Assam) । বিহুৰ পূৰ্বে বছৰৰ প্ৰথমটো বানত বুৰিল ডিব্ৰু-ছৈখোৱাৰ দধীয়া আৰু লাইকা (Flood in Dodhia Laika) । নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ডিব্ৰুৰ পানী । বানপানীৰ কবলত পৰি দধীয়া আৰু লাইকাৰ বন্যাৰ্তৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ।

বঙাইগাঁৱৰ নাম্বাৰপাৰাত যুৱতীৰ আত্মহত্যা(Student from Bongaigaon commits suicide) ৷ কি কাৰণত যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল’লে সেয়া স্পষ্ট হৈ উঠা নাই ৷ ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলতে বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্যই ৷

মঙলবাৰেও বাঢ়িল ইন্ধনৰ মূল্য (Fuel price hike) । যোৱা ১৩ দিন ধৰি একেৰাহে বাঢ়ি আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । মঙলবাৰে পুনৰ ৮০ পইচাকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেলত মূল্য বৃদ্ধি হয় । ২ সপ্তাহত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলত মুঠ বৃদ্ধি হ'ল ৯.২০ টকা ।

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰংকুটৰ লৰিনথেপিত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PM Modi to visit Karbi Anglong) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্বি আংলং আগমণকলৈ কাৰ্বি পৰিষদ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা ৷ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাৰ্বি আংলঙত উপস্থিত হ'ব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত নতুনকৈ ১৮ খন সৈনিক স্কুলৰ অনুমোদন গৃহীত ৷ ইয়াৰে ভিতৰত অসমত নতুনকৈ হ'ব ৪ খনকৈ সৈনিক স্কুল ৷ ৰাজ্যসভাত লিখিতভাৱে এই কথা উল্লেখ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অজয় ভাটৰ(Union minister of state for defence Ajay Bhatt) ৷