বিশ্ব যক্ষ্মা দিৱসে অসমৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ । যক্ষ্মা মুক্ত স্থিতিৰ দিশত "ব্ৰঞ্জ" পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ দুখন জিলা(Sub-National Certification towards TB Free Status) ৷ 24 মাৰ্চত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক প্ৰদান কৰিব এই বঁটা ।

উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত (Oath taking ceremony of uttarakhand cm puskar singh dhami) বুধবাৰে উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰায় সমূহ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱো উপস্থিত আছিল অনুষ্ঠানটোত (Tripura CM in Uttarakhand )।

চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীক দিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে (Dibrugarh university Question paper controversy)৷ ফলত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অন্তৰ্গত সকলো মহাবিদ্যালয়ৰে আজিৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হয় ৷ এই ঘটনা সংঘটিত কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খন পুনৰ এবাৰ বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিল ৷

১৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন ৷ ২১ এপ্ৰিলত সম্পূৰ্ণ হ'ব ভোটগণনা ৷ কিন্তু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্ব‍াচনৰ দিন ঘোষণাকলৈ সন্তুষ্ট নহয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ৷ বিহুত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ লৈ বিৰোধিতা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (APCC reacts to holding GMC elections between Bihu) ৷

স্বামীগৃহত নিৰ্যাতিত গীতাশ্ৰী হাজৰিকা তালুকদাৰ জিএমচিএইচত মৃত্যু ৷ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে দুৰ্ভগীয়া গীতাশ্ৰীয়ে । মহানগৰীৰ ফটাশীল আমবাৰীৰ চেগুনবাৰীত যৌতুকৰ বাবেই পত্নীক হত্যাৰ অভিযোগ ।

মাজুলীৰ দলং নিৰ্মাণৰ ঘোষণা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক আছিল ৷ দলংখন নিৰ্মাণৰ ঘোষণাৰ নকৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী নোহোৱাৰ ভয়তে নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা কৰা হৈছিল দলংখন নিৰ্মাণৰ কথা (Majuli Bridge over Brahmaputra river)৷ এই স্বাকাৰোক্তী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ৷

শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত নিম্নমানৰ খাদ্য যোগানৰ বাবে শিক্ষা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ ৷ বিগত চাৰি বছৰ ধৰি নিৰঞ্জন ওজা নামৰ শিক্ষা বিষয়াজনে শিক্ষকসকলৰ নামত ধাৰ্য কৰা যাতায়াত খৰচৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ৷

অসমৰ আগশাৰীৰ পিয়ানো' শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান "পিয়ানো কিডচ"ৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তি ৷ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিশেষ আয়োজন ৷ ১২৫ খন পিয়ানোৰ মধুৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগন(Piano concert to be held at Sankaradeva Kalakshetra) ৷ সংগীত শিল্পী কুশলকৃষ্ণ দেৱগোস্বামীৰ প্ৰশিক্ষণত ২৫ গৰাকীকৈ শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব পিয়ানো ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত সাধাৰণ বীমা কোম্পানীসমূহক বেচৰকাৰীকৰণ কৰিবলৈ সংসদত আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ বিৰোধিতা কৰি ঐক্যৱদ্ধভাৱে দেশৰ প্ৰায় আটাইকেইটা কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু ফেডাৰেচনে আগন্তুক 28 আৰু 29 মাৰ্চত দেশজোৰা সাধাৰণ ধর্মঘটৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে (Trade unions to observe nationwide strike on March 28 29) ৷

পুনৰ উত্তপ্ত মৰিয়নিৰ সীমান্ত ৷ অসমৰ বনাঞ্চলত অগ্নিসংযোগ অস্ত্ৰধাৰী নগাৰ(Naga miscreants burn forest on Assam Nagaland border) । মৰিয়নিৰ তিৰুহিলচ বনাঞ্চলত শ শ সেউজবন ভূমি কাটি তহিলং । অগ্নিসংযোগৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন বনাঞ্চলখনৰ (Naga rampage in Assam Border)।