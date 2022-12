গ্ৰীচৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ থেছালোনিকিত সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত এজন ১৬ বছৰীয়া কিশোৰে পেট্ৰ’ল পাম্পত বাহনত ইন্ধন ভৰাই পলায়ন কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচলনা কৰে (Boy tried to run away) ৷ ফলত কিশোৰজনে মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় (Boy shot in head) ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ ৷

নিৰ্ধাৰিত খেলৰ সময়ৰ শেষত দুয়োপক্ষই ১-১ গ’লত সমতা স্থাপন কৰাৰ পিছত পেনাল্টিৰ জৰিয়তে জাপানক ৩-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি কাটাৰত চলি থকা ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ক্ৰ’ৱেচিয়াই (Croatia crushes Japan in penalty shootout in WC) ৷

ৰহাত তুংগত উঠিছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী আৰু ন-বিজেপিৰে মুকলি সংঘাত (BJP internal conflict) । দলত ন-বিজেপিৰ আগ্ৰাসন আৰু একাংশ ন-বিজেপিয়ে সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে পুৰণি জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী ৷ দলে যদি জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেন্তে বিজেপিয়ে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’ব বুলি মন্তব্য জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীৰ ৷

নগৰীয়া দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ অসম আৰ্হিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতে লাভ কৰিছে স্বীকৃতি (Assam model of urban poverty eradication) ৷ অতি সম্প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে এই দাবী(CM Himanta Biswa Sarma) ৷ নগৰীয়া দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰা আৰু নগৰাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পৰা লোকসকলক আৰ্থ-সামাজিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ জীৱিকা মিছন (এনইউএলএম), অসমৰ শেহতীয়া পদক্ষেপসমূহে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰিছে উচ্চ প্ৰশংসা (Pan India recognition) ৷

11 বছৰে অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা বঙাইগাঁৱৰ বৰঘোলা-কাহিবাৰী সংযোগী আই নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ’ব ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৱন্টন কৰি দিছে 29 কোটি টকা ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM Visited AIE Bridge in Bongaigaon) ৷

এ আই ইউ ডি এফ দলৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলে কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী পুৰুষ সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছিল অশালীন মন্তব্য(Assam CM reactions on Badaruddin comment) ৷ বঙাইগাঁৱত বিশাল জনসভাত অংশ লৈ বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বদৰুদ্দিন আজমলক আঠুঁৱা তলৰ মহ বুলি কয় ৷ তেওঁ আঠুঁৱা মানে আইনক বুজায় ৷

সোমবাৰে সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লাগিল হুৱাদুৱা । ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত হঠাৎ উপস্থিত হয় চিকিৎসালয়খনত । চিকিৎসালয়ৰ পঁয়ালগা অৱস্থাৰ কথা সংবাদমাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হঠাৎ উপস্থিত হয় চিকিৎসালয়খনত (Keshav Mahanta Sudden visit to RNB Hospital in Kokrajhar) ।

প্ৰণৱ জ্যোতি চেতিয়াৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰু জে বি কলেজৰ অধ্যক্ষৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে ৰেগিংকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত সকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ(JB College Ragging accused) ৷ যোৰহাট সদৰ থানাত ৮৯৩ / ২০২২ নম্বৰৰ অধীনত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩৪১/৩২৫/৫০৬/৩৪ আৰু ৰেগিং বিৰোধী আইন 1998ৰ অধীনত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৷

গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২২ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সামৰণি পৰাৰ পিছতে গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাৰম্ভিক এক্সিট প’লে বিজেপিয়েই শেষ হাঁহি মৰাৰ ইংগিত দিছে (Exit polls predict Modi march)৷

২৫ জানুৱাৰীলৈকে ৰাহুল গান্ধীক সাময়িক সকাহ দিছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ‘চৌকিদাৰ চোৰ হ্য’ বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে মানহানি গোচৰ ৰুজু হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে (Interim relief to Rahul Gandhi)৷