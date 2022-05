পবিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰৰ দিনাই লখিমপুৰত অঘটন ৷ জিলাখনৰ কঠাল পুখুৰী ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপতে থকা এটা পুখুৰীৰ পানীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত প্ৰায় ছমহীয়া এটি শিশুৰ মৃতদেহ (A child dead body recovered in Lakhimpur) ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷

ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে পাকিস্তানলৈ সীমান্ত অঞ্চলৰ বিষয়ে চোৰাংচোৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগত পাঠানকোট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লোকক ৷ ইতিমধ্যে, আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ আইন আৰু এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে (Case registered under Arms Act and NDPS Act) ৷

প্ৰতিবছৰে ২০ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা । অসম চৰকাৰ আৰু টাটা টেকন'লজী লিমিটেডৰ মাজত হোৱা চুক্তি অনুসৰি ৩৪ খন প'লিটেকনিক আৰু ৪৩ খন আই টি আইক গঢ়ি তোলা হ'ব উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ । ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা ২৩৯০ কোটি টকাৰ ক্ষেত্রত ৮৭ শতাংশ পুঁজি দিব টাটাই (TATA's initiative towards)। বাকীখিনি ধন দিব ৰাজ্য চৰকাৰে । মুঠ ২,৩৯০ কোটি টকাৰ ৮৭ শতাংশ দিব টাটা টেকনল'জি প্ৰাইভেট লিমিটেডে ।

আজি পৱিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰ (Today is the holy Eid Ul Fitr) ৷ প্ৰায় দুটা বছৰৰ ক’ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ অন্তত ৰাজ্যৰ মছজিদসমূহত পৱিত্ৰ নামাজৰ বাবে ভিৰ কৰে ইছলামধৰ্মী লোকসকলে ৷ বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজহুৱা ঈদগাহৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়া ঈদৰ নামাজৰ আদায়ৰ বাবে ৰাইজৰ ভিৰ ৷

কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেবিনেটে মোকলাই দিলে ৩০৮.৭৫ কোটি টকা(Good news for two paper mill workers)। এসপ্তাহৰ ভিতৰত যোগ্য ১০০ জনক চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ । ৬৩ মাহ ধৰি দৰমহা বঞ্চিত কাগজ কল দুটাৰ ১০৩ জন কৰ্মচাৰীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালতে মৃত্যুমুখত পৰিছে ১৮ জন কৰ্মচাৰী ।

পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ (GMC election 2022) পাছতে মিত্রদলৰ পাৰিষদসকলৰ মাজত মেয়ৰ আৰু উপ মেয়ৰ বাচনিকলৈ অসন্তুষ্টি ৷ উপ মেয়ৰ পদটো বিচাৰিছিল অগপই। অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিলে অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। মিলিজুলি কৰিলে ভাল লাগিলহেঁতেন বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ।

বিহু অনুষ্ঠানত বোকা লৈ নাচ-বাগ কৰাটো অসমীয়াৰ লগত সংগতি নাই, এইয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ (Sankorjyoti Baruah terms Mud dance in bihu unfortunate ) ৷

প্ৰাকৃতিক ৰবৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ত্ৰিপুৰা (Rubber plantation in Tripura)৷ 2025 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 30 হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত ৰবৰ খেতিৰ পৰিকল্পনা লৈছে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৷

আগতলাৰ কৃষ্ণনগৰত সংঘটিত এই হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজনক আটক ৷ প্ৰাক্তন বিজেপি মন্ত্ৰী সুদ্বীপ ৰয় বৰ্মণৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু বাহন চালকক আক্ৰমণ কৰিছিল এদল দুৰ্বৃত্তই (Attack on Sudip Roy Barman's driver and PSO) ৷

এজন গাড়ী চালকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভীমাভাৰাম জিলাৰ এজন কৰ্তব্যৰত যান-বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলক আক্ৰমণ কৰাৰ এটা ভিডিঅ’ সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈছে (viral video of Traffic constable and driver's fight) । ঘটনা অনুসৰি, কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানজনে দ্ৰুত গতিত চলি থকা গাড়ীখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতে গাড়ীখনৰ চালকজনে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ তেওঁক আক্ৰমণ কৰে (Traffic constable attacked by driver) । চাওক ভিডিঅ’ ৷