ভাৰতীয় সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান জ্ঞানপীঠ প্ৰদান কাব্য ঋষি নীলমণি ফুকনক (Kavyarishi Nilmani phukan awarded with Jnanpith) ৷ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে তেখেতৰ কবিতা দেশৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জানিব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

ডিব্ৰুগড়ত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ সন্মিলন (International Water Transport Conference in Dibrugarh) ৷ সোমবাৰে সন্মিলনখনৰ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে(Minister Sarbananda Sonowal inaugurates International Waterways conclave) ।

তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ-ৰ মাজত ৷ এআইইউডিএফ-ৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে শেহতীয়াকৈ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে সভাপতি ভূপেন বৰাক । ইয়াৰ পিছতে জনিয়াৰ এআইইউডিএফ-ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা(MLA Rafiqul Islam criticized Congress) কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

মহানগৰীত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তি আৰু বাঘৰবড়িত একেদিনাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে দুটাকৈ মৃতদেহ (Two dead bodies rescue on the same day in Guwahati)৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত সম্প্ৰতি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৷

মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ বন্ধ কোঠাত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কন্যাক (Woman found dead in Guwahati)৷ এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেই বিষয়ে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী নিশ্চিত হ’ব পৰা নাই ।

পানবজাৰ থানাৰ ২০১৪ চনৰ পুৰণি গোচৰত দোষমুক্ত বিধায়ক অখিল গগৈ (Akhil Gogoi become free from old case) ৷ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দায়িত্বত থকাৰ সময়তে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীক বাধা প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগত গোচৰটো ৰুজু হৈছিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৷

শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় আঠ বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা (Om Birla arrives Guwahati)। গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ সোমবাৰে বিয়লি কামাখ্যা দেৱালয়ত উপস্থিত হৈ কামাখ্যা মাৰ আশিস ল'লে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে (Lok Sabha Speaker visit Kamakhya temple) ৷

হোজাই জিলাৰ কাকীত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অসমী ব’হাগী মেলা (Asomi Bohagi Mela at Kaki) ৷ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মেলা উদ্বোধন কৰে লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰই ৷

ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে বিপদ মাতিছে পামহীবাসীলৈ । দীপৰ বিলসহ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজৰ পৰিবেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বন্ধ কৰাৰ দাবী পামহী কাৰ্বিপাৰা ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ (Demand to remove dumping ground from Pamohi)।

বিমানৰ ভিতৰত এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীক দেওবাৰে গেছ আৰু পেট্ৰ’লৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্নৰে থকা-সৰকা কৰিছিল (Smriti Irani's face off with congress leader on flight) ৷ এতিয়া এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ গৈ RSS , BJP ৰ ভিতৰ চোৱাত বাক স্বাধীনতা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷