ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিধায়কে বি জে পিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে ৷ Cross voting আৰু টকা লেনদেনৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নিদিবলৈ দলীয় নেতা-কৰ্মীলৈ সকীয়নী দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ভৰত নৰহে (Cross voting in Rajya Sabha Election) ৷

ৰাহুল গান্ধীৰ দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈ ডেৰাডুনৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাই তেওঁৰ সকলো সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গৰাকীক (property to Rahul Gandhi ) ৷

ঘোষণা অনুসৰিয়েই সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰিলে সাতবিহুৰ ভিতৰতে বিহু উদযাপন কৰা বিহু কমিটিক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী(Financial assistance to Bihu committee) ৷ বিশেষ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমবাসীৰ প্ৰতি বিহু উদযাপনৰ প্ৰসংগত জনালে আন বহুকেইটা আহ্বান ৷

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰংকুটৰ লৰিনথেপিত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PM Modi to visit Karbi Anglong) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্বি আংলং আগমণকলৈ কাৰ্বি পৰিষদ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা ৷ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাৰ্বি আংলঙত উপস্থিত হ'ব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

ভিনিহীয়েকৰ কামনাৰ বলি হ’ল এগৰাকী ১৪ বছৰীয়া কিশোৰী (sexual harassment to a minor girl) । দুদিন পূৰ্বে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ বাবে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাত কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্বা বুলি ধৰা পৰে ।

‘‘সংগীতে যিকোনো ৰোগৰ ৰোগীক আৰোগ্য কৰিব পাৰে’’ (Music can cure any person)এই কথাই প্ৰমাণ কৰিলে তেলেংগনাৰ এখন চিকিৎসালয়ে ৷ কৰিমনগৰ জিলাত এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকসকলে বহুদিন ধৰি শয্যাশায়ী হৈ থকা এজন ৰোগীক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি সংগীত আৰু নৃত্য চিকিৎসা ( Music therapy for patient) আৰম্ভ কৰাৰ ফলত এতিয়া তুলনামূলকভাৱে উন্নত হৈছে ৰোগীৰ স্বাস্থ্য ৷

সমাজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থৰ হকে আগুৱাই আহিছে এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন । এই স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা ৰাইজৰ বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে মহিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে এটা বিদ্যুৎ চালিত চিলাই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এটা মুকলি কৰে (Digital classroom opening) ৷

হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লু জিলাৰ এখন গাওঁ য'ত মানুহে ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰণৰ সলনি পালন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি পৰম্পৰা । এতিয়াও গাঁওখনৰ সৈতে জড়িত আছে বহু আচৰিত নীতি-নিয়ম তথা বিশ্বাস, সবিশেষ জানো আহক (tradition and beliefs ) ৷

নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ নৱ নিৰ্মিত ৫০০ টন মিঠানল প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ(Minister Chandra Mohan Patowary visits Assam Petro Chemicals)। দেওবাৰে নিশা প্ৰকল্পটো পৰিভ্ৰমণ কৰি কাৰিকৰী বিষয়া সকলৰ লগত প্ৰকল্পটোৰ কামৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা, পৰিচালন সঞ্চালক ৰাজনিশ গগৈ, উপাধ্যক্ষ হেমন্ত গগৈৰ লগতে প্ৰকল্পৰ জেষ্ঠ বিষয়াসকল ।

বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী (Bihu preparation in Assam) ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই ৫৯ বৰ্ষত ভৰি দিয়া নুনমাটি বিহু সন্মিলনীও ৷ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে নুনমাটিস্থিত শোধনাগাৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব বিহু সন্মিলনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ।