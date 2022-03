গাড়ীগাঁৱত সংঘটিত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকি আলীৰ মৃত্যু (Biki Ali dies in police encounter) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু ঘটে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্তজনৰ ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলী কৰে আৰক্ষীয়ে (Police encounter in Guwahati) ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব ক'ভিড প্ৰতিষেধক অভিযান (Covid vaccination drive in Assam) । ২০১০ চনৰ ১৬ মাৰ্চৰ পূৰ্বে জন্মগ্ৰহণ কৰা ১৩.৪৬ লাখ কিশোৰ-কিশোৰীক দিয়া হ'ব Corbevax ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ৬ মাৰ্চত ফ্লেগ অফ কৰিছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ (Arunachal CM flags Off National Rafting Championship) ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ চাৰিওটা শাখাতেই খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় সেনাৰ দল ।

লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ অলিম্পিকৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে প্ৰশিক্ষকৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে মাহে খৰচ কৰিব আঢ়ৈ লাখকৈ টকা (assam government to sponsor Lovelina Hima)। হিমা দাসৰ প্ৰশিক্ষনৰ বাবে খৰচ কৰিব মাহে ১ লাখকৈ টকা।

দ্য কাশ্মীৰ ফাইল্ছ চাবলৈ 'গুৱাহাটী চিটি মল'ৰ পিভিআৰ চিনেমা হলত উপস্থিত হ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta in theatre to watch Kashmir files) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বি জে পিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে কেবাগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী, বিধায়ক দ্য কাশ্মীৰ ফাইল্ছ চাবলৈ গৈছে ।

শেহতীয়াকৈ 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইল্ছ' নামৰ ছবিখন দেশৰ বহু কেইগৰাকী শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাই উপভোগ কৰিছে ৷ সোমবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইল্ছ' চোৱাৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰিছিল বিশেষ আগ্ৰহ ৷ মঙলবাৰৰ দিনটোত বিধানসভা অধিৱেশন শেষ কৰি দলে-বলে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্তও লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

বিহালীৰ বাঘমাৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Behali) ৷ লক্ষীমপুৰ অভিমূখী AS07 BC 0146 নম্বৰৰ বাসুদেৱ নামৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহতীয়াই নিলে দুজনকৈ স্কুটী আৰোহীক । এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত দুজন লোক থিতাতে নিহত হয় (Two person died in a road accident at Behali) ৷ নিহত লোক দুজনৰ নাম ঠিকনা এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ ইফালে মহতীয়াই নিয়া স্কুটীখনৰ নম্বৰ AS 12Z 3198 বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বজাৰত এইবাৰ আহিছে জ্বলা ৰসগোল্লা (Spicy rasgulla in market) ৷ কিছু মিঠা আৰু কিছু জ্বলা সোৱাদেৰে বজাৰলৈ আহিছে এই বিশেষ ৰসগোল্লা ৷ চাও ক’ত কেনেকৈ আপুনি পাব এই ৰসগোল্লাৰ সোৱাদ ৷

একাংশ ছাত্ৰী আৰু মুছলমান সংগঠনে বিদ্যালয়ত হিজাব পৰিধান কৰাৰ অনুমতি প্ৰদানৰ বাবে আবেদন জনাইছিল আদালতত ৷ কিন্তু এই সকলো আবেদন খাৰিজ কৰে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷ আদালতে ৰায়দানত উল্লেখ কৰে যে, বিদ্যালয়ত হিজাব পৰিধান কৰাতো বাধ্যতামূলক নহয় ৷

বলীউডৰ বাদশ্বাহে মুকলি কৰিব নতুন অটিটি প্লেটফৰ্ম ৷ শ্বাহৰুখ খানৰ প্ৰডাকচন বেনাৰ ৰেড চিল্লীছ এন্টাৰটেইনমেন্টৰ (SRK production banner) সৈতে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অনুৰাগে কাশ্যপে একেলগে সহযোগ কৰি মুকলি কৰিবলৈ লৈছে এটা নতুন অটিট প্লেটফৰ্ম (SRK to launch new OTT platform) ৷